Helen aikoo energiantuotannossaan hiilineutraaliksi vuonna 2030. Yksi keino tässä on lämmön tuottaminen maan pisimpään kaukolämpöverkkoon ydinvoimalla. Nyt Helen on sopinut Steady Energyn kanssa aiesopimuksen, jonka tavoitteena on mahdollistaa investointi pieneen lämpöä tuottavaan ydinvoimalaitokseen.

Akut lienevät tällä hetkellä yksi maailman tutkituimmista aiheista, kun halutaan pidentää sähköautojen kantamaa ja tulevien sähkölentokoneiden lentomatkoja. Georgian teknillisessä korkeakoulussa on onnistuttu kehittämään alumiinipohjainen katodi, joka varastoi litiumioneja nykyakkuja tehokkaammin.

Thunderbolt on Intelin ja Applen yhteistyössä kehittämä nopea liitäntäväylä, joka esiteltiin vuonna 2011. Nyt Intel on julkistanut väylän 5-version. Edellisversioon verrattuna raaka datanopeus kasvaa kolminkertaiseksi, kun vauhti kasvaa 120 gigabittiin sekunnissa.

Raspberry Pi -korttitietokone päivittyy 5-versioon noin neljän vuoden kehitystyön jälkeen. Kehittäjien ja rakentajien suosikki saa selvästi lisää tehoa. Hinta pysyy kuitenkin vielä hyvin entisenkaltaisena.

Optisissa linkeissä tarvitaan jatkuvasti lisää nopeutta. Belgialaisen mikroelektroniikan tutkimuskeskus IMECin tutkijat ovat esitelleet Glasgow´ssa ECOC-konferenssissa optisen vastaanottimen, jonka bruttotiedonsiirtonopeus on 200 gigabittiä sekunnissa.

Esineiden internet eli IoT on tärkeässä asemassa digitalisaatiossa, sillä se mahdollistaa infrastruktuurin osana olevien anturien asentamisen siten, että fyysisen liikenteen määrän tarve vähenee dataa siirrettäessä. Kuten odotettavissa onkin, tällä on merkittävä vaikutus pystytettäessä kestävän kehityksen mukaisia ekosysteemejä.

Saksalainen Aries Embedded on esitellyt kaksi uutta SMARC-standarin mukaista järjestelmämoduulia. MRZG2LS- ja MRZV2LS-moduulit perustuvat Renesas RZ -perhearkkitehtuuriin ja tarjoavat korkean suorituskyvyn sulautetuille järjestelmille.

Intel on yltänyt merkittävään virstanpylvääseen, kun se on aloittanut piirien tuotannon EUV-litografialla Leixlipin tehtaassaan Irlannissa. Samalla Intel on ensimmäinen valmistaja Euroopassa, joka ryhtyy valmistamaan siruja EUV-tekniikalla.

Kiinassa on kehitetty uusi latausliittimen standardi. ChaoJi-1 on tarkoitettu erityisesti raskaiden ajoneuvojen lataamiseen, sillä maksimiteho on peräti 1,2 megawattia.

Panasonic Mobile Solutions on esitellyt kovien olosuhteiden Toughbook-läppäristään 40 Military -version, joka on kehitetty erityisesti sotilasajoneuvoissa käytettäväksi. Laite on kehitetty yhdessä roda computer GmbH:n kanssa, joka on jo pitkään konfiguroinut ja mukauttanut Panasonicin laitteita erilaisiin sotilassovelluksiin.

Tampereen Alihankinta-messut täytti tällä viikolla jo 35 vuotta. Kolmipäiväinen tapahtuma keräsi hyvin väkeä, kaikkiaan 16 925 kävijää. Luku ei ole aivan ennätysvuoden 2016 tasolla, mutta selkeä parannus vaisuun viime vuoteen.

Japanilainen Zuken tunnetaan piirilevyjen suunnittelun työkaluistaan. Nyt yritys on tuomassa tekoälyn asiakkaidensa käyttöön. Tämä tapahtuu kolmessa vaiheessa Zukenin CR-8000-työkaluissa.

Raspberry Pi on suosituin kehittäjien yhden kortin tietokone, mutta nykyinen 4-sukupolvi on jo neljän vuoden ikäinen. Tämä ongelma poistuu lokakuussa. Raspberry Pi 5 saa jopa 2-3 kertaa enemmän suorituskykyä, kun prosessoriksi vaihtuu Broadcomin BCM2712.

On monia esteitä, jotka on voitettava, jotta 5G tuo lupaamansa paremman suorituskyvyn ja tehokkuuden, antaa uusia käyttökokemuksia ja yhdistää uusia toimialoja. Yksi avain näiden lupausten täyttämiselle on ainutlaatuisten EMI-suojausmateriaalien ja -tekniikoiden kehittäminen, jotka mahdollistavat sähkömagneettisten häiriöiden onnistuneen hallinnan ja parantavat sähkömagneettista yhteensopivuutta.

Renesas Electronics on julkistanut uuden jäseniä suosittuun RL78-mikro-ohjainten perheeseensä. 16-bittinen RL78/G24 tuo tähän asti suurimman suorituskyvyn RL78-perheen ohjaimiin.

Telia on tehnyt Nokian ja MediaTekin kanssa kenttätestejä Suomessa 5G Reduced Capability -teknologialla eli RedCapilla. RedCap on IoT:n eli esineiden internetin uusin 5G-tekniikka, joka auttaa Telian asiakkaita hyödyntämään IoT:t entistä paremmin.

Vuosituhannen alussa Nokia valmisti suuria määriä Tetra-viranomaispuhelimia, mutta tämä liiketoiminta myytiin vuonna 2005 ranskalaiselle EADS:lle. Nyt yhtiö yllättää tuomalla kovaa käyttöä kestävät 5G-päätelaitteet langattomiin verkkoihin teollisissa ympäristöissä, kuten satamissa, kaivoksissa, kemianlaitoksissa ja öljynporauslautoilla.

Tamperelainen Radientum tunnetaan antennien ja RF-suunnittelun työkaluistaan. Nyt yhtiö on päässyt mukaan Nordic Semiconductorin eliittikumppaniksi eli Elite Desing Partners -listalle.

Kupari on jo kauan sitten korvattu kuidulla verkkoyhteyksissä. Nyt ruotsalaisen Svers Semiconductorsin tytäryhtiö Sivers Photonics aikoo esitellä ECOC-messuilla Glasgow´ssa optista piiriä, joka yltää 4 terabitin datanopeuteen 8 eri aallonpituudella.

Jo iäkkäät I2C- ja SPI-väylät ovat korvautumassa nopeammalla I3C-anturiväylällä monissa pienissä laitteissa. Microchip on nyt kehittänyt markkinoiden ensimmäisen pienen nastamäärän ohjainpiirin, joka tukee I3C-väylää.