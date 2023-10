OnePlus Open on hämmentävän hyvä

OnePlus julkisti eilen odotetun ensimmäisen taivuteltavan puhelimensa. OnePlus Open on laite, jossa moni asia on tehty oikein. Rauta on parasta mahdollista ja esimerkiksi kamera on selvästi parempi kuin muissa taivuteltavissa. Open kuitenkin erottuu ennen kaikkea siinä, miten käyttöjärjestelmä on sovitettu toimimaan raudalla.

Taivuteltavien puhelimien historian voi sanoa alkavan Mobile World Congressista 2019, jolloin Samsung esitteli ensimmäisen Fold-laitteensa, vaikka erilaisia yritelmiä ja protoja oli nähty jo useamman vuoden ajan. Nyt Samsung on ehtinyt jo viidenteen Fold-polveen, rinnalle on tuotu paremmin myyvä Flip ja yhtiö hallitsee taivuteltavien markkinaa suvereenisti.

Kyse on silti edelleen pienestä niche-markkinasta. Tänä vuonna laitteita myydään TrendForcen mukaan 18,3 miljoonaa, mikä on 1,6 prosenttia koko älypuhelinmarkkinasta. Tähän markkinaan tulee nyt uusi peluri, kun OnePlus esitteli oman Open-laitteensa. Emoyhtiö OPPOlla on jo parin laitteen verran edestä kokemusta, mikä myös näkyy OnePlussan uutuudessa.

Laitteen speksit löytyvät listattuna täältä. Päänäyttö on 244 x 2268 pikselin, lähes neliskanttinen LPTO3-ruutu. Kannen näyttö 2484 x 1116 pikseliä. Molemmat yltävät 1400 nitin kirkkauteen, virkistyvät dynaamisesti jopa 120 kertaa sekunnissa ja ovat erittäin tarkkoja (426 ja 431 pikseliä tuumalla). Näytöt ovat lyhyesti sanottuna loistavia. Kansinäyttö on ensimmäistä kertaa oikean kokoinen ja laitetta voi käyttää normaalin älypuhelimen tavoin. Käyttö onnistuu myös yhdellä kädellä.

Laitteen Flexion Hinge -sarana on ohut, koostuu vain 69 eri osasta ja sulkee AMOLED-paneelit tiukasti vastakkain. Saranan sisällä paneeli kiertää pisaranmuotoisena, minkä pitäisi suojella herkkää pintaa. Toki suojaa tuo erillinen muovikuori, jota ei saa ottaa pois. Varoitus on ensimmäinen, joka osuu silmille, kun laitetta ottaa käyttöön. Suojalla on rooli avatulla näytöllä: se estää muiden valmistajien ruuduilta tutut häiritsevät heijastumat.

OnePlussan mukaan sarana kestää miljoona taivutusta. Avaaminen ei vaadi suurta voimaa ja päänäyttö avautuu äänettömästi. Jos halusi katsoa laitetta ns. ”teltta-asennossa”, se halusi välillä avautua itsekseen kokonaan. Tämä oli ainoa pieni kritiikin aihe.

Openin yhdesäs Hasselbladin kanssa kehittämä kameramoduuli on OnePlussan tähän asti paras. Pääkamera on Sonyn 48 megapikselin LYT-T808, joka perustuu pinottuun transistorirakenteeseen (Pixel Stacked). Pääkamera ja 64 megapikselin telekamera ovat optisesti vakautettuja. Telekennossa OnePlus käyttää ensimmäistä kertaa periskooppirakennetta. 3-kertainen fyysinen zoom on hyvä. Digitaalisena zoom suurentaa peräti 120-kertaisesti, mutta jos haluaa oikeasti hyviä kuvia, digitaalinen zoom pitäisi kieltää jollain asetuksella.

Open huokuu premiumia. Takakannen vihreä lasipinta on mattana miellyttävä ja hylkii hienosti sormenjälkiä. Kannen näyttö on suojattu uudella Ceramic Guard -lasilla, jonka pitäisi olla viidenneksen kestävämpi kuin yleisesti nyt käytetty Gorilla Glass Victus -lasi. Muutaman viikon käytössä näyttöön ei tullut mitään käytönmerkkejä.

Laite yllättää ohuudellaan, avattuna se on vain 5,8 milliä paksu. Lisäksi se painaa vähemmän kuin suurin 15-sarjan iPhone eli 245 grammaa. Kuorten sisällä on kaikkiaan neljä kennoa, joihin syötetään virtaa 67 watin teholla. Kapasiteetti on 4805 milliampeerituntia ja lataus riittää päivän ajaksi, vaikka puhelinta käyttäisi koko ajan.

Lopulta Open kuitenkin vakuuttaa ennen kaikkea siinä, miten käyttöjärjestelmä sovittautuu eri näyttökokoihin. Viriteltyä rajapintaansa OnePlus kutsuu nimellä OxygenOS Open Canvas. Moniajo toimii loistavasti ja avattuna ruudulla saa neljä sovellusikkunaa auki samanaikaisesti. Alareunassa näkyy tehtäväpalkki, josta löytyvät suosikkisovellukset ja viimeksi käytetyt. Käyttö on hyvin intuitiivista ja loogista, rehellisesti sanottuna ensimmäistä kertaa taivuteltavassa puhelimessa. Valtaosa sovelluksista on yhteensopiva laitteen suuren näytön kanssa, joten ruutujen välillä voi siirtyä joustavasti ja sovellukset seuraavat mukana.

Openia on arvioissa moitittu lähinnä langattoman latauksen puuttumisesta. Puute on olematon, koska pikalataus täyttää akun alle tunnissa. Lupaus on 42 minuuttia ja se pitää lähes kutinsa. Toiseksi on moitittu erillisen muistikortin puuttumista, mutta tallennustila riittää jopa tapauksessa useimmille.

Euroopassa Openia myydään 16 gigatavun keskusmuistilla ja 512 gigatavun tallennustilalla. Hinta on 1799 euroa eli laite on parisataa samoilla muisteilla varustettua Samsung Galaxy Fold 5:sta halvempi. Kynäohjaus puuttuu, samoin mainittu langaton lataus, mutta toisaalta mukaan saa tehokkaan laturin ja tähän asti parhaan käyttökokemuksen missään taivuteltavassa.

Ensimmäistä kertaa tabletti jäi OnePlus Openin kanssa pöydälle.