Maailman nopein oskilloskooppi

Mitä tarkemmin analysoitavaa signaalia voidaan nähdä, sitä aikaisemmin ja luotettavammin löytyvät siihen mahdollisesti sisältyvät ongelmat. Saksalainen Rohde & Schwarz esittelee tänään uuden sukupolven MXO 5 -oskilloskooppinsa, joka laajentaa yli 4,5 miljoonan aaltomuodon suorituskyvyn neljästä kahdeksalle kanavalle.

MXO 5 on yhtiön toinen uuden sukupolven oskilloskooppi. Edeltäjä MXO 4 lanseerattiin vuosi sitten. Uutta mallia Rohde & Schwarz kutsuu jälleen maailman nopeimmaksi skoopiksi. Kaistanleveys kattaa lisäksi alueen 100 megahertsistä kahteen gigahertsiin.

Käyttöliittymä on pysynyt pitkälti ennallaan MXO 5:ssa. Rohde & Schwarz kertoo tekevänsä ohjelmistoon säännöllisiä päivityksiä. Nyt suurin muutos on näytön kasvaminen 13,3 tuumasta 15,6 tuumaan. Moni testaaja on kehunut R&S:n uuden käyttöliittymän opastuksia ja niitä on edelleen kehitetty.

MXO 5:ssa on kahdeksan analogista kanavaa. Jokaisella kanavalla on vakiona 500 megapisteen muisti. Optiona muistin saa laajennettuna gigapisteeseen kahdelle kanavalle. AD-muuntimen tarkkuus on perusmoodissa 12 bittiä. Muunnoksesta vastaa uudistettu MXO-EP ASIC-piiri, jonka ensimmäinen versio löytyi jo MXO 4:sta vuosi sitten.

MXO 5 on markkinoiden ensimmäinen skooppi, joka pystyy sieppaamaan 4,5 aaltomuotoa sekunnissa kahdeksalla kanavalla. Rohden asiantuntijoiden mukaan tämä tarkoittaa käytännössä, että näkyviin saadaan 99 prosenttia aaltomuodosta.

Suorituskyky tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun viimevuotinen MXO 4 pystyi tekemään 45 000 FFT-analyysiä sekunnissa, MXO 5 kasvattaa suorituskyvyn nelinkertaiseksi.

MXO 5:ssa on edeltäjän tavoin mukana digitaalinen liipaisu. Toiminto on ensimmäistä kertaa tarjolla 8-kanavaiseen oskilloskooppiin. Sen herkkyys mahdollistaa fyysisen kerroksen signaalien pienten poikkeavuuksien tarkan eristämisen jopa silloin, kun mitattavana on suuremman amplitudin signaaleja. Digitaalisessa liipaisussa voidaan pystysuora resoluutio nostaa 18 bittiin, joka toki rajoittaa käytössä olevaa kaistanleveyttä.

MXO 5:n suorituskyvylle on markkinoilla kasvavasti tarvetta. Sen käytetyimmät alueet löytyvät tehoelektroniikasta. Kanavien määrän kasvu helpottaa esimerkiksi sähköautojen latureiden 3-vaiheisten invertterien kehittämistä.

MXO 5 -sarjan oskilloskoopit kattavat taajuusalueet 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz ja 2 GHz. Kahdeksankanavaisten mallien lähtöhinta on 19 500 euroa.

Lisätietoja täällä.