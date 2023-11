Autojen komponenttipula on ohi

Autoalan Tiedotuskeskus kertoo, että uusien autojen kauppaa pitkän aikaa vaivannut globaali komponenttipula on helpottanut. Toisaalta lokakuun ensirekisteröintien lukema jäi vaisuksi, sillä tilauskanta on pääosin jo sulanut.

- Uusien autojen toimitusajat ovat palautuneet käytännössä jo pandemiaa edeltäneelle tasolle. Toimitusajat ovat nyt noin 3–4 kuukautta. Vielä viime syksynä toimitusajat olivat kaksin- tai kolminkertaisia normaaliin nähden, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Lokakuussa ensirekisteröitiin 6451 henkilöautoa, mikä on 4,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Tammi-lokakuussa on rekisteröity yhteensä 75033 henkilöautoa, joka on 8,6 prosenttia viime vuotta enemmän. Ensirekisteröintien määrän on ennakoitu kasvavan tänä vuonna noin 87 000 autoon, mutta jäävän ensi vuonna hieman alle 80 000 henkilöauton lukemaan.

Tammi-lokakuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 33,5 prosenttia oli täyssähköautoja ja 20,2 prosenttia ladattavia hybridejä. Ladattavien autojen osuus on kasvussa myös käytettyjen autojen kaupassa – alkuvuoden aikana noin 6,8 prosenttia autoliikkeiden kautta myydyistä käytetyistä autoista on ollut ladattavia hybridejä ja noin 3,5 prosenttia täyssähköautoja. Näin ollen jo joka kymmenes autoliikkeestä myyty vaihtoauto on tänä vuonna ollut ladattava.

Kuva: Valmet Automotive