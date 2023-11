LUMI on edelleen Euroopan tehokkain supertietokone

Tieteen tietotekniikan keskuksen eli CSC:n Kajaanin datakeskuksessa hyrisevä LUMI on edelleen Euroopan tehokkain tietokone. Maailman nopeimpien superkoneiden listalla HPE Cray EX -pohjainen laitteisto on komeasti viidentenä. Lista julkaistiin juuri SC23-konferenssissa Coloradon Denverissä.

Top500-listan kärjessä on edelleen jälleen Frontier-supertietokone, joka on asennettu Oak Ridge National Laboratoryyn. Frontier perustuu AMD:n EPYC 64C -prosessoreihin. Järjestelmässä on kaikkiaan 8 699 904 GPU- ja CPU-ydintä. HPL-testissä se saavutti tuloksen 1194 eksaflops. LUMI saavutti testeissä mitatun HPL-suorituskyvyn (High-Performance Linpack) 379,7 petaflopsia.

Petaflop on tietokoneiden suorituskyvyn mittayksikkö, jota käytetään erityisesti supertietokoneiden yhteydessä. Se viittaa tietokoneen kykyyn suorittaa yksi biljoona liukulukutoimitusta sekunnissa. Yksinkertaisesti sanottuna petaflop on 1015 FLOPS (Floating Point Operations Per Second).

Liukulukutoimitukset ovat tietotekniikassa käytettyjä laskutoimituksia, joilla käsitellään erittäin suuria tai erittäin pieniä todellisia lukuja, ja näiden toimitusten nopea suorittaminen on tärkeää tehtävissä, jotka vaativat merkittävää laskentatehoa. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi ilmastomallinnus, kvanttimekaaniset simulaatiot, ydinfuusiotutkimus ja monimutkaiset fysiikan laskelmat.

CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski sanoo, että on upeaa nähdä LUMI-supertietokone jälleen korkealla Top500-listalla. - LUMIlla on esimerkiksi kehitetty maapallon ilmaston digitaalista kaksosta, mikä edistää ilmasto- ja ympäristötutkimusta ja poliittista päätöksentekoa. LUMIa on käytetty myös suurten kielimallien luomiseen, jotka muodostavat perustan generatiivisille tekoälyratkaisuille, Koski kertoo.

-LUMIn erittäin hyvät sijoitukset uusilla suorituskykylistoilla ovat osoitusta järjestelmän energiatehokkuudesta ja laskennallisesta kyvykkyydestä. LUMI edustaa EuroHPC-yhteisyrityksen visionääristä lähestymistapaa: EuroHPC on eturintamassa muokkaamassa eurooppalaisen tieteellisen tutkimuksen ja tekoälyn konvergenssia. Saavutukset listoilla alleviivaavat EuroHPC:n ja LUMI-konsortion sitoutumista uraauurtavaan tutkimukseen ja innovointiin, sanoo Anders Dam Jensen, EuroHPC-yhteisyrityksen toimitusjohtaja.

LUMI-supertietokone sijoittui seitsemännelle sijalle uusimmalla Green500-listalla, joka asettaa Top500-listan supertietokoneet järjestykseen niiden energiatehokkuuden perusteella. LUMIn suorituskyky wattia kohden (GFlops/Watts) on 53,4, mikä tekee siitä yhden maailman ympäristöystävällisimmistä supertietokoneista.

Uudella HPCG-listalla (High-Performance Conjugate Gradient) LUMI sijoittui sijalle kolme viime mittauksesta parantuneella suorituskyvyllä 4,587 petaflopsia, mikä heijastaa järjestelmän kolmannen vaiheen asennusten aikana kasvanutta GPU-kapasiteettia ja parannuksia kytkentäverkkoon. HPCG-lista on vaihtoehtoinen tapa mitata supertietokoneen tehokkuutta ja se täydentää HPL-listausta, johon Top500-sijoitus perustuu.