Ensimmäinen piiriratkaisu, joka paikantaa satelliitin, kännykkäverkon ja Wi-Fin avulla

Jos haluaa tietää IoT-laitteensa tarkan sijainnin kaikissa olosuhteissa, pitää laitteen kertoa paikkatietonsa niin satelliitti-, kännykkäverkko- kuin Wi-Fi-verkon perusteella. Nordic Semiconductor on nyt esitellyt ensimmäisen piirin, joka tähän pystyy.

NRF7000 on Wi-Fi-lisäpiiri, joka yhdistettynä Nordicin nRF91-sarjan järjestelmäratkaisun kanssa tuo tarjolle markkinoiden ensimmäisen ”piiltä-pilveen” -paikannuksen. Satelliittipaikannus tuo tarkan paikkatiedon, mutta kuluttaa paljon energiaa eikä toimi sisätiloissa. Kännykkäverkon tukiasemasignaalien avulla paikkatieto saadaan energiatehokkaasti, mutta ei kovin tarkasti.

NRF7000-piirin avulla täyttyy aukko tarkkuuden ja tehonkulutuksen välissä. Wi-Fi-tukiasemien myötä sijaintitieto on tarkempaa kuin kännykkäverkon kautta, mutta samalla virrankulutus on selvästi GNSS-yhteyttä alhaisempi.

Uusi nRF7000-piiri on pienitehoinen Wi-Fi 6 -siru, joka on optimoitu Wi-Fi-verkkoskannaukseen sekä 2,4 että 5 GHz taajuuskaistoilla. Piiri on optimoitu erittäin pienitehoiseen Wi-Fi-SSID-skannaukseen, eikä se tue tiedonsiirtoa Wi-Fin kautta. Optimoinnin ansiosta Nordicin Wi-Fi-paikannusratkaisu tarjoaa ainutlaatuisen tasapainon virrankulutuksen ja sijainnin tarkkuuden välillä.

SSID-pohjainen Wi-Fi-paikannus skannaa läheisten Wi-Fi-tukipisteiden signaalit ja määrittää tarkasti seurantalaitteen sijainnin. NRF7000-piirin myötä Nordicin SSID-pohjaisesta Wi-Fi-paikannusratkaisusta tulee kerralla markkinoiden optimoiduin. Kilpailevat ratkaisut käyttävät yleensä yleiskäyttöisiä Wi-Fi-siruja, joita ei ole optimoit pelkkään reititinskannaukseen.

NRF7000-piirit ja nRF7002-evaluointialusta ovat nyt saatavilla Nordicin jakelukumppaneiden kautta. Lisätietoja uutuuspiiristä täällä.