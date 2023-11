Tesla törmäsi Ruotsin ay-politiikkaan

Tesla haastaa Ruotsin valtion oikeuteen, raportoivat ruotsalaismediat. Syynä on se, ettei Tesla saa haltuunsa uusien autojensa rekisterikilpiä. Tämä johtuu meneillään olevista ammattiliittojen lakoista, joihin Elon Muskin perustama yritys on kirjaimellisesti törmännyt.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan Koko asian taustalla on IF Metallin lakko sähköautoyhtiötä vastaan ​​työehtosopimustaistelussa. Moni ammattiliitto on tullut IF Metallin tueksi. Niinpä liittojen Teslaa vastaan ​​asettaman postisulun vuoksi uusien rekisteröityjen autojen rekisterikilpiä ei voida toimittaa.

Tesla on pyytänyt käräjäoikeuttaa velvoittamaan Ruotsin liikennevirastoa (Trafikstyrelse) varmistamaan, että Teslan omistamille ajoneuvoille, jotka on rekisteröity asetusten mukaisesti, pitää antaa laon mukaiset rekisterinumerot.

Ruotsin liikenneviraston mukaan nykyiset määräykset tarkoittavat, että rekisterikilpiä ei saa jakaa muuten kuin Postnordin kautta. Kun Postnordin työtekijät ovat tästä kieltäytyneet, Elon Musk on päättänyt haastaa koko valtion oikeuteen.

Tesla ajautuu kiistassa koko ajan syvemmälle suohon. Nyt yhtiön Y-malliin osia valmistava Hydro Extrusions on liittynyt mukaan Tesla-boikottiin. Yrityksen johto kuitenkin jo pelkää, että Tesla siirtyy ostamaan tarvitsemiaan komponentteja muilta toimittajilta.