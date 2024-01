Pelipuhelin steroideilla, mutta ohuempana

Asusin pelibrändi ROG on esitellyt Las Vegasin CES-messujen alla 8. sukupolven pelipuhelimensa. Laite on pakattu täyteen tekoälyominaisuuksia, näyttö virkistyy 165 kertaa sekunnissa, mutta silti mallit ovat edeltäjiinsä verrattuna laihempia.

Kun puhutaan pelipuhelimesta, raudan pitää olla parasta mahdollista. Tähän ROG Phone 8 vastaa kyllä. Prosessori on Snapdragon 8 Gen 3, RAM-muistista luetaan 8533 megabittiä sekunnissa ja tallennus onnistuu UFS 4.0 -tekniikalla. Samalla laite on markkinoiden ensimmäinen IP68-suojattu pelipuhelin.

Pelaajan kannalta näyttö on kuitenkin se tärkein komponentti. 6,78-tuumaisen AMOLED-ruudun virskitystaajuus on 165 hertsiä ja kosketuksen näytteistysnopeus on 720 hertsiä. Viimeksimainittu lienee tähän asti nopein ja tekee näytöstä erittäin responsiivisen.

Asus on lisäksi tuonut pelipuhelimeensa kunnollisen kamerajärjestelmän. Pääkamera on 50 megapikselin kenno ja sen rinnalla on 13 megapikselin ultralaajakuvakamera sekä 32 megapikselin telelinssi. Optinen zoomi on 3-kertainen ja kaikki kennot tarkentuvat optisesti.

Silti laite on aiempaa kevyempi. Osaltaan tämä perustuu akun ohentamiseen 6000 milliampeeritunnista 5500:een. Lataustehoa on piuhalla 65 wattia ja langattomasti Qi:n standardi 15 wattia. Näin paino on saatu puristettua 225 grammaan, joten pelikone ei enää paina juuri enempää kuin markkinoiden lippulaivapuhelimet.

Puhelimesta tulee tarjolle kolme mallia. Perusversio maksaa 12 + 256 gigatavun muisteilla 1099 euroa. Pro-huippumallin saa 16+512 gigatavun muisteilla 1199 eurolla tai 24 gigatavun RAM-muistilla ja teratavun tallennustilalla 1499 euron hintaan.