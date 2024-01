Microchipillä on pitkään ollut PIC-ohjaimilla ytimestä riippumattomia oheislaitteita, joilla voidaan toteuttaa monia toimintoja ilman, että itse prosessoriydintä tarvitsee herättää. Nyt näiden CIP-oheislaitteiden (Core Independent Peripheral) joukkoon on lisätty konfiguroitava logiikkalohko.

Huawei on esitellyt uuden Harmony OS Next -käyttöjärjestelmän, olla se katkoo puhelimissaan ja muissa laitteissaan siteensä Androidiin. Nyt Huawei on kertonut, että alustan taustalla oleva ydin on jopa kolme kertaa tehokkaampi kuin Linux-ydin, johon Android puolestaan perustuu.

Teollisuusautomaatio asettaa selkeät vaatimukset koneille ja järjestelmälaitteistoille. Kontron on luonut laajan valikoiman omia tuotteita hyödyntäen Arm-prosessoriteknologiaa, ja niitä on saatavilla laajassa valikoimassa, joka kattaa esimerkiksi NXP:n prosessorit ja Raspberry Pi Foundationin tuotteet.

Elektroniikkaa on kaikkialla, kaikilla toimialoilla. Mitä se tarkoittaa vuodelle 2024 ja sen jälkeen? Siemens Digital Industries Softwaren Alan Porter visioi, mihin digitalisaatio ja tekoäly ovat elektroniikkayrityksiä viemässä.

Ericssonin ja Nokian tulosjulkistukset osoittavat, ettei valmistajilla todellakaan ole nyt syytä juhlaan. Eikä parempaa ole luvassa jatkossakaan. Tutkimuslaitos Dell´Oro ennustaa, että edessä on viisi laihaa vuotta. Markkinat kutistuvat prosentin vauhdilla vuodessa.

Mennyt vuosi ja sen viimeinen neljännes olivat haastavia Nokialle. Liikevaihto kutistui, vaikka tulos oli jopa analyytikoiden odottamaa parempi. Toimitusjohtaja Pekka Lundmark löysi uusista tilauksista jo merkkejä kysynnän elpymisestä.

TSN eli aikaherkkä verkotus (Time-Sensitive Networking) tarkoittaa sarjaa ethernet-standardeja, jotka on suunniteltu parantamaan verkon kykyä siirtää reaaliaikaista ja tärkeää tietoa. Tämä on erityisen tärkeää teollisissa ja ammattimaisissa sovelluksissa, kuten äänentoistossa, videossa ja teollisuusautomaatiossa, joissa viiveiden ja tietojen menetyksen välttäminen on kriittistä.

Kiinalainen OPPO on joutunut opa lopettamaan laitteiden myynnin tietyilälä Euroopan markkinoilla, kun yhtiö ei ole päässyt sopuun Nokian kanssa. ns. 5G-essentaaalipatenttia hyödyntämisestä. Nyt Nokia kertoo, että sopu on saavutettu. OPPOn lisäksi uhka väistyy sen tytäryhtiö OnePlussan tieltä.

Nokian amerikkalainen tutkimusosasto Bell Labs on valittu kolmentoista muun yrityksen joukossa Yhdysvaltain puolustusministeriön alaisen DARPA-tutkimusviraston 10-vuotiseen LunA-10-projektiin (Lunar Architecture). Siinä tavoitteena on kehittää Kuuhun integroitu monipalveluarkkitehtuuri seuraavan vuosikymmenen aikana.

QR-koodi on viattoman näköinen, mutta sen takaa saattaa paljastua oman laitteen kannalta erittäin haitallista koodia. Tietoturvayritys Check Pointin mukaan QR-koodiin perustuvien tietojenkalasteluhyökkäysten määrä on lisääntynyt selvästi.

Kiinalainen OnePlus on jo reilun 10 vuoden ajan haastanut markkinoiden parhaita puhelimia edullisemmalla suorituskyvyllä. Välillä suunnitteluratkaisut eivät ole toimineet, mistä yhtiön sitoutunut faniyhteisö muistuttaa aina tarpeen tullen. Uusin lippulaiva on OnePlus 12, jonka speksit on vuodettu verkkoon viimeisten viikkojen aikana, joten isoja yllätyksiä eilinen lanseeraus ei enää tuonut.

Energiateollisuus ry:n sähköisen liikenteen asiantuntija Tuukka Heikkilä torjuu Helsingin Sanomien kirjoituksessaan huolen siitä, että sähkön loppuminen olisi mahdollista, kun sähköautot yleistyvät. Heikkilän mukaan sähköautojen tehontarve on maltillinen.

Yhä useammin kuluttaja päätyy ostamaan uuden sijasta käytetyn älypuhelimen. IDC:n mukaan käytettyjä älypuhelimia myydään vuonna 2027 jo yli 430 miljoonaa kappaletta. Kaupan arvo on tuolloin 109,7 miljardia dollaria.

Kisa markkinoiden suurimmasta kiintolevystä ei ole enää se kaikkein kiivain, mutta tittelillä on edelleen jonkinlainen rooli ainakin markkinoinnissa. Seagate on nyt napannut tittelin Western Digitalilta uudella 30 teratavun levyllään.

Viime joulukuussa kävi ilmi, että Nokia menetti Pohjois-Amerikassa keskeinen asiakkuuden eli AT&T:n Ericssonille. Tutkimuslaitos Recon Analyticsin operaattorikyselyn perusteella voi tulkita, ettei kyse ollut yksittäisestä tapauksesta. Nokian maine ei enää ole yhtä hyvä kuin ennen.

Vodafone, Xiaomi ja Qualcomm ovat testanneet menestyksekkäästi tekniikkaa, joka kasvattaa merkittävästi 5G-datan lähetysnopeutta verkkoon päin. Testeissä uplink-nopeus oli parhaimmillaan jopa 273 megabittiä sekunnissa.

Renesas on esitellyt tähän asti vähävirtaisimman Bluetooth Low Energy -järjestelmäsirunsa. DA14592-piiri on kahden Arm-ytimen (Cortex-M33, Cortex-M0+) ratkaisu, joka kuluttaa virtaa dataa lähettäessään vain 2,3 milliampeeria (0 dBm).

Kiinalainen Betavolt New Energy Technology on julkistanut uuden modulaarisen ydinakun, joka käyttää nikkeli-63:n radioaktiivista isotoopin ja neljännen sukupolven timanttipuolijohteen yhdistelmää. Paristo voisi antaa virtaa laitteelle ilman latauksia jopa 50 vuoden ajan.

TIOBE-indeksi mittaa ohjelmointikielten suosiota. Ensimmäistä kertaa indeksin historiassa C# on voittanut vuoden ohjelmointikielen palkinnon. C# on ollut 10 suosituimman kielen joukossa yli 20 vuotta.

Wordpad on ollut kiinteä osa Windowsin työkaluvalikoimaa aina Windows 95:sta lähtien. Viime vuonna Microsoft ilmoitti, ettei tekstinkäsittelyn perustyökalua enää tueta tulevissa Windows-versioissa. Nyt uusimman käyttöjärjestelmäversion myötä Wordpad katoaa.