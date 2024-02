Kuinka paljon puhelimen säteilyä kehosi sietää?

Matkapuhelimet lähettävät ionisoimatonta sähkömagneettista säteilyä eli ne eivät aiheuta suoraa vahinkoa soluille tai DNA:lle. Tämä eroaa ionisoivasta säteilystä, kuten röntgensäteistä tai ydinmateriaaleista, joiden korkea energiataso voi muuttaa atomirakennetta, mikä saattaa johtaa syöpäkasvaimiin.

Geonode muistuttaa, että matkapuhelimen säteilypäästöt mitataan SAR-arvolla eli "ominaisabsorptionopeudella", joka on sääntelyelinten vahvistama kansainvälinen standardi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa suurin sallittu SAR-arvo on 1,6 wattia kilogrammaa kohti pään ja ylävartalon altistumisessa. Euroopassa enimmäisraja on 2 wattia 10 kudosgrammaa kohti pään ja torson alueella.

Oletukset matkapuhelimen säteilyaltistuksesta vaihtelevat. Jotkut ovat vakuuttuneita siitä, että se aiheuttaa merkittäviä terveysriskejä, kun taas toiset eivät usko vaaroihin. Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen (IARC) mukaan matkapuhelinten säteily kuuluu ryhmään 2B mahdollisen syöpää aiheuttavan vaikutuksen vuoksi. Tämä perustuu tutkimuksiin, joiden mukaan paljon puhelimia käyttävät altistuvat säteilylle. Vakuuttavia todisteita vaikutuksista ei ole.

Ranskan sääntelyviranomaiset määräsivät äskettäin Applen lopettamaan iPhone 12:n myynnin, koska laitteen SAR-päästöt ylittävät Euroopan unionin altistusstandardit. Apple kiisti nämä havainnot ja piti laitettaan säännösten mukaisena.

Vuoden 2020 lopulla julkaistu iPhone 12 reputti yhdessä kahdesta sähkömagneettisen säteilyn testistä, jotka oli suunniteltu arvioimaan niiden kykyä absorboitua kehoomme. Ranskan kansallinen taajuusvirasto testasi 141 matkapuhelinta ja havaitsi, että iPhone 12 -puhelin säteilee 5,74 wattia kilogrammaa kohti, kun sitä pidettiin tai kuljetetaan taskuissa kädessä tai taskussa, mikä on enemmän kuin EU:n standardi 4 wattia kilogrammaa kohti.

Virasto kehotti Applea toteuttamaan kaikki käytettävissä olevat keinot korjatakseen välittömästi tämän vian jo käytössä oleville puhelimille. Jos mikään ei auta, puhelinyhtiön on kutsuttava jo myydyt mallit takaisin.

Geonoden teknologia-asiantuntija Josh Gordonin mukaan tiedot matkapuhelimen säteilystä ja terveysriskeistä ovat edelleen epäselviä. - Muutaman viime vuosikymmenen aikana tehdyistä sadoista tutkimuksista jotkut viittaavat mahdolliseen yhteyteen pitkäaikaisen matkapuhelimen käytön ja terveysongelmien, kuten aivokasvainten tai hedelmättömyyden, välillä. Silti monet muut tutkimukset ovat ristiriidassa näiden havaintojen kanssa. Ongelmana on, että tämä aihe on erittäin monimutkainen, ja matkapuhelimen säteilyn ihmisten terveyteen kohdistuvan vaikutuksen eristäminen on erittäin vaikeaa. Usein tutkimukset ovat ristiriidassa keskenään, ja selkeän kuvion näkeminen on haastavaa.

Gordonin mukaan on tärkeää ymmärtää, että matkapuhelimen säteilylle altistuminen riippuu suuresti siitä, miten ja missä laitetta käytetään. Matkapuhelimia on käytetty laajalti vasta muutaman vuosikymmenen ajan, minkä vuoksi niiden pitkän aikavälin vaikutusten tarkka tutkiminen on vaikeaa.

Lähde: https://geonode.com/