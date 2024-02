IQM:lle kaksi toimitusjohtajaa

Espoolainen kvanttitietokoneita kehittävä IQM Quantum Computers ottaa käyttöön jaetun toimitusjohtajuuden mallin. Uudessa mallissa Jan Goetz (kuvassa vasemmalla) vastaa ulkoisista suhteista ja rahoituksesta ja Mikko Välimäki kaupallisista toiminnoista.

Uusi johtajuusmalli on osa yhtiön seuraavaa kasvuvaihetta. Yhdessä Goetz ja Välimäki huolehtivat strategian toteuttamisesta.

Välimäki toimi IQM:n hallituksen puheenjohtajana, kun yhtiö perustettiin vuonna 2018. Vuoden 2019 ensimmäisen rahoituskierroksen jälkeen hän jatkoi yhtiön hallituksen jäsenenä osallistuen aktiivisesti päätöksentekoon ja toimintojen maailmanlaajuiseen skaalaamiseen.

Uudessa johtamismallissa molemmat toimitusjohtajat jakavat vastuun yhtiön menestyksestä ja sen operaatioiden sujuvuudesta.

Jan Goetzin mukaan kvanttietokoneet ovat nyt tienhaarassa. - Kvanttitietokoneiden suorituskyky on pian ylittämässä kaikkein tehokkaimmatkin nykyiset supertietokoneet. Mikon mukaantulo kaupallisiin operaatioihimme vahvistaa kykyämme tarttua tämän historiallisen käänteen tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin, Goetz toteaa.

Tohtori Jan Goetz on kvanttifyysikko, entinen IQM Quantum Computersin ainoa toimitusjohtaja ja yksi perustajista. Goetz on väitellyt suprajohtavista kvanttipiireistä Münchenin yliopistossa, ja hän työskenteli Marie-Curie Fellow -tehtävässä Helsingissä Aalto-yliopistossa, jossa hänellä on dosentin arvo.

Tohtori Mikko Välimäki on kokenut yritysjohtaja ja sijoittaja, joka on perustanut ja johtanut useita teknologiayrityksiä. Hän toimii startup-yritysten hallitusten jäsenenä sekä NASDAQ Helsingissä pörssinoteeratun ohjelmistoyhtiön QT Groupin hallituksessa.

Välimäki oli mukana perustamassa ja luotsaamassa toimitusjohtajana ohjelmistoyhtiö Tuxeran yli sadan ihmisen vahvasti kannattavaksi organisaatioksi Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Välimäellä on tohtorin tutkinto Aalto-yliopistosta ja oikeustieteen maisterin tutkinto Helsingin yliopistosta.