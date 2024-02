Entistä tarkempaa tahdistusta ilman GPS:ää

Kaikkien kriittisten verkkojen, oli kyse sitten 5G-verkoista, sähköverkoista tai teollisuudesta, täytyy kyetä yhä tarkempaan tahdistukseen yhä nopeammassa datansiirrossa. Microchipin uusi kellolähde takaa alle nanosekunnin tarkkuuden jopa 25 gigabitin verkoissa ilman satelliiteista tulevaa tahdistusta.

Kyse on TimeProvider 4500 grandmaster -ajastuslaitteistosta, Se pystyy erittäin suuren kapasiteetin PTP-tapahtumia (Precision Time Protocol). Innovatiivinen laitteistoalusta mahdollistaa paremman IEEE-1588-synkronoinnin tuhansille laitteille.

Esimerkiksi C-kaistan 5G-laitteissa on tärkeää pystyä palvelemaan tuhansia gNodeB-tukiasemia yhdestä lähteestä. Verkon rakenteesta riippuen uutuuslaitteisto voi palvella hyvin pientä tai suurta määrää 5G-tukiasemia. Tämä johtaa kustannustehokkaisiin ja joustaviin käyttöönottoihin operaattoreille mittakaavasta riippumatta.

TimeProvider 4500 grandmaster tarjoaa joustavan yhteyden eri sukupolviin verkkoelementteihin, mikä auttaa säästämään operaattoreiden investointeja. TimeProvider 4500 -kello on ensimmäinen 1588-sarjan laite, jossa on 25 Gbps:n tuki. Asiakas voi liittää TimeProvider 4500 -kellon useisiin verkkolaitteisiin käyttämällä 1, 10 tai 25 gigabitin verkkolinkkejä. Nopea kaistanleveys on välttämätöntä, koska verkkoelementtien päivitykset ovat siirtymässä kohti laitteita, jotka vaativat vähintään 10 ja joissakin tapauksissa jopa 100 gigabitin datanopeuksia sekunnissa.

Maanpäällistä tahdistusvaihtoehtoa pidetään usein houkuttelevana ratkaisuna, joka voi hyödyntää olemassa olevia optisia verkkoja. Näin vältetään riippuvuus satelliittiverkoista, mikä tarjoaa kustannustehokkaan tavan siirtää erittäin tarkkaa aikaa pitkiä matkoja.

TimeProvider 4500 grandmasterin suorituskyky nojaa uusiin laitteistoapuparannuksiin, kuten uusimman sukupolven PolarFire-sarjan ohjelmoitaviin järjestelmäpiireihin. Nämä alustan parannukset mahdollistavat siirtymisen pikosekuntiluokan tarkkuuksiin.

