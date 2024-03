Ensimmäinen älylukko, jota komennetaan Matterin yli

Matter-protokollan idea on nerokas: kehitetään yksi kieli, jolla voidaan hallita kaikkia kodin älylaitteita riippumatta siitä, miten radiolinkki niihin on järjestetty. Itävalatalainen älylukkovalmistaja Nuki tuo nyt tarjolle ensimmäisen natiivisti Matteria tukevat tuotteensa.

Kyse on maailman ensimmäisestä Matter over Thread -älylukosta. Innovaation on mahdollistanut Silicon Labsin uusin MG24-piirisarja. Myös Piilaaksossa toimiva älylukkovalmistaja U-tec käyttää Silicon Labsin siruja äskettäin julkistetussa Ultraloq Bolt Fingerprint Matterissa, joka on ensimmäinen biometrinen älykäs salpalukitus Matter over Thread -tuella.

Nukin neljännen sukupolven Smart Lock on jälkiasennettava älylukko eurooppalaistyylisiin oviin. Se on ensimmäinen, jossa on natiivi Matter-tuki, mikä tarkoittaa, että käyttäjät eivät tarvitse erillistä siltaa tai moduulia käyttääkseen uutta älylukkoaan useissa ekosysteemeissä.

Nukin toimitusjohtaja Martin Pansyn mukaan kehitysprojekti kesti yli vuoden ajan. Silicon Labsin Matter-sertifioitu MG24-järjestelmäpiiri ja EFP01-virranhallintapiiri tarjoavat Nukille ihanteellisen yhdistelmän energiatehokkaaseen langattomaan mesh IoT -yhteyteen Matter-, OpenThread- ja Zigbee-protokollien avulla.

Piilaaksolaisen U-tecin Ultraloq Bolt Fingerprint on edistynyt älylukko, joka tarjoaa monikerroksisen suojauksen. Silicon Labs MG24 SoC -integroinnin ansiosta Ultraloq Bolt Fingerprint Matter on ensimmäinen biometrisellä tunnistustekniikalla varustettu älylukko.