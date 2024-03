Autotallista aloittanut Mouser täyttää 60 vuotta

Elektroniikan komponenttien ja teollisuuden automaatiotuotteiden jakelija Mouser Electronics juhlii 60-vuotista taivaltaan. Mouser aloitti muutaman työntekijän työskennellä autotallissa El Cajonissa, Kaliforniassa, ja on nykyään usean miljardin dollarin yritys, jolla on 4 000 työntekijää ja 28 toimipaikkaa ympäri maailmaa.

Paljon on muuttunut elektroniikkateollisuudessa vuodesta 1964, mutta Mouser on edelleen omistautunut tarjoamaan uusinta teknologiaa asiakkaille mahdollisimman nopeasti. Yhtiön toimitusjohtaja Glenn Smith tuli työntekijäksi vuonna 1973. Hänen mukaansa menestys nojaa omistautumisella asiakkaiden palvelemiseen.

- Emme olisi täällä tänään ilman työntekijöidemme poikkeuksellista tiimityötä. He ovat pitkäikäisyytemme selkäranka. Jokaisella meistä on edelleen tärkeä rooli yrityksemme kukoistamisessa. Yhdessä olemme saaneet aikaan suuria asioita, mutta paljon on vielä tehtävänä, sanoi Smith.

Paljon on muuttunut sen jälkeen, kun Glenn Smith aloitti osa-aikatyön San Diegon lähellä sijaitsevan elektroniikka-aloitusyrityksen varastossa 1970-luvun alussa. Hän oli yksi vain 12 työntekijästä. Viimeisten viiden vuosikymmenen aikana Smith auttoi rakentamaan pienestä yrityksestä 10 suurimman komponenttien jakelun jättiläisen, joka Mouser on nykyään. Se palvelee yli 650 000 asiakasta ja jakelee uusimpia puolijohteita ja elektronisia komponentteja yli 1200 valmistajakumppanilta.

Vuonna 1986 yritys siirsi toimintansa Kaliforniasta Teksasiin ja sijoitti Mouserin lähelle Dallas/Fort Worthin kansainvälistä lentokenttää laajentaakseen yhtiön jakelukapasiteettia. Vuonna 2000 Fort Worthissa toimiva TTI, Inc. osti Mouserin, ja vuonna 2004 Smith ylennettiin toimitusjohtajaksi. Vuonna 2007 Mouserin ja TTI:n osti Warren Buffettin omistama Berkshire Hathaway.

Mouserin keskuskeskus on 28 toimipisteensä lisäksi yrityksen maailmanlaajuinen pääkonttori ja jakelukeskus sen 100 hehtaarin kampuksella Mansfieldissä, Texasissa.