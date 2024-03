Huawei kehitti mullistavan tallennustekniikan

20 prosenttia nauhajärjestelmiä edullisempi ja 90 prosenttia perinteisiä kiintolevyjä pienemi virrankulutus. Tätä lupaa Huawei uudella magneettisähköisellä tallennusmenetelmällään. OceanStor Arctic -tekniikkaa demottiin jo Barcelonan mobiilimessuilla.

Huawein mukaan tekoälyn aikakausi vaatii entistä enemmän myös datan tallennukselta. Ensinnäkin data on koottava ”datatehtaisiin”, jotta siitä voitaisiin louhia informaatiota. Tämä asettaa korkeat vaatimukset tiedon liikkuvuudelle. Lisäksi tallennettavan datan määrä kasvaa: tekoälydatan ja mallidatan keskimääräinen säilytysaika on nyt yli kolme vuotta, ja osa datasta on säilytettävä pysyvästi.

Energian säästäminen tallennuksessa ei ole mikään triviaali ongelma. Mikäli yksi kiintoelvy kuluttaa tehoa 10 wattia, tyypillisen 42U-räkki voi kuluttaa jopa lähes 3 kilowattia tehoa. Jos Huawei sanoo pystyvänsä leikkaamaan 10 petatavun tallennuskapasiteetin tehonkulutuksen alle 2 kilowattiin, puhutaan isoista säästöistä.

Huawei mukaan uusi tallennus perustuu MED-tekniikkaan (magneto-electric disc), kuten Peter Zhou Barcelonassa esitti. Tällaisia levyjä ei vielä ole kaupallisesti tarjolla. Kyse olisi tallennusmateriaalista, joka yhdistäisi sähköisen ja magneettisen, joten levyllä olisi raitoja kuten perinteisissä kiintolevyjen medioissa.