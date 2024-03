Nokia on lanseerannut uuden kuituverkojen modeemin, joka kasvattaa kotiin tai pientoimistoon tulevan verkkoyhteyden nopeuden 25G PON -tasolle. Reititin on tarkoitettu helpoksi, kustannustehokkaaksi ja nopeaksi tavaksi päivittää 10 gigabitin yhteydet yli 20 gigabitin tasolle.

Matter-protokollan idea on nerokas: kehitetään yksi kieli, jolla voidaan hallita kaikkia kodin älylaitteita riippumatta siitä, miten radiolinkki niihin on järjestetty. Tuen protokollalle voi tuoda myös jälkikäteen, kuten ABB näyttää.

Markkinoilla on nyt melko vahva konsensus siitä, että tulevaisuuden tekoälyprosessointi perustuu dedikoituihin piiriratkaisuihin GPU-suorittimien sijaan. Yksi tämän alueen pioneereista on piilaaksolainen startup Tenstorrent. Se on juuri esitellyt ensimmäisen piirituotteensa kehitysalustoineen.

Saskenin kehittämä satelliittipäätelaitteiden tuotesarja on merkittävä kehitysaskel maanjäristysten ja tsunamien kaltaisten luonnonkatastrofien viestinnässä. Ratkaisun maanpäällinen teknologia on kehitetty Saskenin tuotekehitysyhtiössä Kaustisella. Mukana yhteistyössä ovat olleet Lockheed Martin sekä japanilainen televiestintäyhtiö NTT Docomo.

Pythonin etumatka toiseksi suosituimpaan kieleen kasvoi maaliskuun TIOBE-indeksissä jo 4,5 prosenttiin. Tämä perustuu siihen, että listan toiseksi, kolmanneksi ja neljänneksi suosituimpien kielien suosio verkkohakutuloksissa heikkeni.

Teleste kertoo aloittaneensa DOCSIS 4.0 -standardia tukevien 1,8 gigahertsin ICON-älyvahvistimien toimitukset asiakkaalle Pohjois-Amerikan markkinoilla. Yhtiön mukaan sen vahvistin on ensimmäinen, joka on läpäissyt asiakkaan hyväksyntätestaukset ja tuotteet ovat edenneet kenttäkäyttöönottoihin.

Riihimäen Robotiikkakampus järjestää uuden tapahtumakokonaisuuden ylihuomenna keskiviikkona 13. maaliskuuta 2024. RoboTaika-kokonaisuuteen kuuluu robotiikkaseminaari yrittäjille ja liike-elämän edustajille sekä kaikille suunnatut avoimet kaupunkifestarit.

Kännykkäsäteilyn riskeistä on väitelty vuosia, jopa vuosikymmeniä. Nyt laaja kansainvälinen tutkimus vie hieman pohjaa salaliittoteoreetikkojen puheilta. COSMOS-tutkimuksessa oli mukana 250 000 matkapuhelimen käyttäjää ja tulossa on yksiselitteinen: matkapuhelimen käytön määrällä ei ole yhteyttä aivokasvaimien riskiin.

Samsung on päivittänyt A-sarjalaisensa. Uudet mallit ovat Galaxy A55 ja A35, ja niiden myynti alkaa ensi viikon maanantaina. Samsungin kannalta A-sarja on jopa tärkeämpi kuin lippulaivamallien S-sarja tai taivuteltava luksus Z Foldin tai Flipin muodossa.

Shanghain tiede- ja teknologiayliopiston tutkijat ovat kehittäneet optisen levyn, jolle voidaan tallentaa sata teratavua dataa. Levy on normaalin DVD-levyn kokoinen ja dataa tallennetaan sen molemmille puolille.

Tietoliikennealaa seuraava Light Reading raportoi, että Nokia on onnistunut kaappaamaan riveihinsä Derek Urbaniakin Ericssonilta. Urbaniak on vastannut Ericssonilla piirisuunnittelun johtamisesta kuuden ja puolen ajan.

Autoja on joskus kutsuttu ”tietokoneiksi pyörillä”, mutta tämä visio edellyttää riittävän nopeaa ja edullista tapaa verkottaa auton eri laitteet. Analog Devices ja BMW aikovat nyt mahdollistaa tällaisen ”softamääritetyn” auton ottamalla pikaisesti käyttöön 10 megabitin Ethernetin ajoneuvoissa.

AEC (Architecture, Engineering, Construction) Hackathon perustettiin vuonna 2013 antamaan rakennettua ympäristöämme suunnitteleville, rakentaville ja ylläpitäjille mahdollisuus tehdä yhteistyötä huipputeknologian parissa. Suomalainen Sitowise menestyi viime viikonloppuna järjestetyssä Kööpenhaminan tapahtumassa.

OpenAI kiistatta aloitti generatiivisen tekoälyn vallankumouksen, joka näkyy nyt yhä useammassa sovelluksessa ja muuttaa useimpien tapaa tehdä töitä. Nyt yhtiön GPT-4 on saattanut kohdata parempansa, sillä Anthropicin kehittämä Claude 3 Opus -kielimalli näyttää olevan tietoinen itsestään.

Kalifornian yliopiston San Diegon tutkimuslaitoksen insinöörien johtama tiimi on kehittänyt uuden katodimateriaalin kiinteän elektrolyytin litium-rikkiakuille. Tutkijoiden mukaan innovaatio ottaa ison askeleen kohti rikkiakkujen kaupallistamista.

Eatonin uusi tehdas on valmistunut Kehä III:n varrelle Vantaan Tuupakkaan. Nyt yhtiö rekrytoi kasvunsa tueksi uusia työntekijöitä. Tarvetta on erityisesti sähköalan ammattilaisille. Rekrytointitarve on merkittävä.

STMicroelectronics on laajentanut suosittua 32-bittisten mikro-ohjaimien valikoimaansa suorituskykyisillä siruilla, jotka tukevat useita langattomia standardeja samanaikaisesti. Tuki löytyy niin Bluetooth LE 5.4-, Zigbee-, Thread- kuin Matter-protokollille.

Monissa laitteissa käsitellään jo 8K-videota, joten myös tallennusmedian täytyy olla suorituskykyistä. Tämän takia CFexpress-kortit, joiden edeltäjä tunnettiin nimellä CompactFash, kasvattaa suosiotaan. Tähän suosioon Sonykin tarttuu uusilla 240 ja 480 gigatavun CFexpress-korteillaan.

IT- ja konsultointiyhtiö CGI on saanut uudelle Suomeen rakentamalleen datakeskukselleen ja sen palveluille Katakri2020-sertifioinnin. Kyseessä on ensimmäinen kapasiteetti- ja konesaliympäristö, jonka auditointi kattaa kaikki Katakri2020:n osa-alueet.

Cat 5 -kaapelit ovat tuttuja Ethernet-liikenteen kuljettamiseen, mutta tulevaisuudessa nopea data kulkee yhä useammin yksinkertaisessa parikaapelissa. Hollantilainen Belden on nyt tuonut valikoimaansa kytkimen, jolla satamegabittinen datalinkki yltää kilometrin päähän. Kyse on Lumberg Automationin BEETLE Single Pair Ethernet (SPE) Lite Managed Switch -kytkimestä.