RoHS-poikkeukset ovat päättymässä

Vuonna 2003 EU:ssa otettiin käyttöön RoHS-direktiivi, joka rajoittaa tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (SEEL) sen varmistamiseksi, että niiden valmistus, käyttö ja hävittäminen aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Direktiiviin on tehty useita poikkeuksia, mutta pian niiden aika on ohi.

Tähän valmistautuu DRAM-muisteja valmistava Apacer. Se on kehittänyt maailman ensimmäiset täysin lyijyttömät muistimoduulit. Resistiivisessä kerroksessa oleva lyijy korvataan muilla alkuaineilla ja seoksilla. Siksi Apacer ei ole riippuvainen RoHS-poikkeuksista. Näitä moduuleja hankkivien valmistajien ei enää tarvitse huolehtia siitä, miten RoHS-standardit voivat muuttua tulevaisuudessa.

Tällä hetkellä kaikissa EU:ssa myytävissä DRAM-moduuleissa on lyijyä sisältäviä komponentteja. EU:n RoHS-direktiivi kieltää lyijyn käytön elektronisissa laitteissa, mutta on aiemmin tehnyt poikkeuksia lyijylle DRAM-moduuleissa. Jotta DRAM-moduulit voidaan myydä laillisesti EU:ssa, ne perustuvat RoHS 7(c)-I-vapautukseen, joka päättyy tänä vuonna. Toinen poikkeus on 7(c)-V, mutta se päättyy vuonna 2026.

Täysi lyijyttömyys on erityisen hyödyllistä tuotteissa, joissa on pitkät sertifiointiajat ja korkeat alkukustannukset. Tällaisia ovat uusimmat tällä hetkellä tuotannossa olevat AI- ja Edge-palvelimet. Myös monet terveydenhuollon, televiestintä- ja verkkotoimialojen tuotteet hyötyvät todennäköisesti.

Apacer tarjoaa täysin lyijyttömiä DRAM-tuotteita UDIMM-, SODIMM-, RDIMM-, ECC UDIMM- ja ECC SODIMM -formaateissa.