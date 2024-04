Sisätilapaikannus on edelleen haaste monissa ympäristöissä ja ongelmaa on yritetty ratkoa erilaisilla tekniikoilla. Ruotsalainen WiTTRA on esitellyt hybridiratkaisun, jossa yhdistetään ultralaajakaistainen UWB alle gigahertsin taajuuksilla toimiviin 6LoWPAN-radioihin.

Suomalainen piipohjaisia kvanttiprosessoreita kehittävä SemiQon on saanut valmiiksi mittaus- ja testaustilat Suomen kansallisen metrologialaitoksen VTT MIKESin tiloissa Espoon Otaniemessä. SemiQon on samalla ensimmäinen teknologiayritys, joka pääsee hyödyntämään yhtä maailman parhaista metrologisista tutkimusinfrastruktuureista.

Sveitsiläinen LEM on vihkinyt käyttöön uuden tehtaan Malesian Penangissa. Tehtaassa tullaan valmistamaan virta- ja jänniteantureita, joiden kysyntä on kasvanut nopeasti eri aloilla. Tehtaan tuotannosta suuri osa tapahtuu aurinkoenergian voimalla.

Reunatekoälyä hyödyntäviä teollisia ratkaisuja kehittävä Advantech on lanseerannut uuden innovatiivisen MIC-715-OX-järjestelmän. Laitteisto on kehitetty erityisesti vaativiin ympäristöihin. Siihen on tuotu tekoälylaskenta Nvidian Jetson Orin NX -moduulilla.

Lounea, joka on jo vuodesta 2021 alkaen toimittanut 10 gigabitin yhteyksiä omakotitaloihin ja esitteli tiettävästi maailman nopeimman 40 gigabitin yhteyden vuonna 2023, on nyt laajentanut palvelunsa ulottumaan myös suoraan taloyhtiöiden huoneistoihin. Toki se vaatii kuidun perille asti.

Autonomiset mobiilirobotit (AMR) ovat yleistymässä monilla teollisuudenaloilla. Ne tarjoavat useita etuja, kuten paremman tehokkuuden, paremman tuottavuuden ja turvallisemman työympäristön. Tässä artikkelissa käsitellään AMR-sovelluksia ja vaatimuksia eri komponenteille, joita käytetään niiden rakentamisessa.

Sähkönhallintaratkaisuja kehittävä Eaton lanseeraa uuden "Trade-In 2024" -vaihtokampanjan eri puolilla Eurooppaa tänä keväänä. Kesäkuun loppuun asti jatkuvan vaihtokampanjan tavoite on tehdä IT-päälliköiden elämästä helpompaa. Se antaa vaivattoman mahdollisuuden hankkia uusi huippuluokan UPS-ratkaisu edullisesti ja samalla huolehtia vanhan laitteen ympäristöystävällisestä kierrätyksestä.

Oululainen Haltian kertoo toimittaneensa IoT-ratkaisunsa englantilaisen Milton Keynesin yliopistosairaalan käyttöön. Toimitusjohtaja Pasi Leipälän mukaan hanke osoittaa, miten digitalisaatiota voidaan hyödyntää uudella tavalla terveydenhuollossa.

PC-oheislaitteita valmistavalla Logitechilla joku keksi, että olisi hyvä idea, jos vaikkapa tekstiä käsitellessä saisi kutsuttua ChatGPT:n käyttöönsä yhdellä napin painalluksella. Siispä yhtiö kehitti Logi AI Prompt Builder -lisätoiminnon osaksi hiirien ja näppäimistöjen ohjausohjelmistoa.

Nokian alkuvuosi on sujunut lähes identtisissä tunnelmissa Ericssonin kanssa. Mobiiliverkoissa liikevaihdosta suli tammi-maaliskuussa yli kolmannes, kokonaisliikevaihdosta viidennes. Pekka Lundmark kuitenkin uskoo parempaan loppuvuoteen.

Miltä kuulostaisi akku, joka energian varastoinnin lisäksi osaisi sitoa ilmakehän hiilidioksidia? Tällaista tekniikkaa kehittävät yhteistyössä Surreyn yliopisto, Imperial College London ja Pekingin yliopisto.

Viime viikolla Nürnbergissä järjestettiin sulautetun tekniikan tärkein vuosittainen messutapahtuma. Järjestäjä vahvisti messuhalleissa tulleen vaikutelman siitä, että messut olivat vähintään kohtuullinen menestys. Kolmen päivän aikana tapahtumaan tutustui yli 32 000 vierasta.

F-Securen yrityspuolen yksikkönä aiemmin tunnetun WithSecuren tutkijat ovat löytäneet takaoven, jota on käytetty tietoturvahyökkäyksissä Itä-Euroopassa ainakin vuoden 2022 puolivälistä lähtien. Kapeka-niminen haittaohjelma voidaan yhdistää Sandwormiin, joka on Venäjän sotilastiedustelupalvelun (GRU) tukema uhkatoimija.

Kerroimme jokin aikaa sitten, että australialainen Morse Micro ylsi testissään kolmen kilometrin päähän Wi-Fi-yhteydellään. Saavutus perustuu moneen tekijään, joissa tämä HaLow-nimelläkin tunnettu tekniikka eroaa kotien vanhoista langattomista lähiverkoista.

OnePlus kertoi tänään lanseeraavansa Euroopassa kaksi uutta laitetta. Watch 2 -älykellosta tuodaan markkinoille uusi lifestyle-versio ja Intiassa jo myyntiin tullut, edullisemman hintaluokan Pad Go -tabletti tulee sekin Euroopan markkinoille.

Linköpingin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet digitaalisen näytön, jossa ledit reagoivat muun muassa kosketukseen, valoon, sormenjälkiin ja käyttäjän pulssiin. Nature Electronicsissa julkaistut tulokset voivat olla alku kokonaan uuden sukupolven näytöille puhelimissa, tietokoneissa ja tableteissa.

Kerroimme viime viikolla, että LG-älytelevisioiden WebOS-käyttöjärjestelmästä oli löytynyt useita kriittisiä haavoittuvuuksia. LG kertoo nyt, että aukot on paikattu. Television omistajien kannattaakin hetimiten ladata ohjelmistopäivitys ruutuihinsa.

Piilaaksolainen Cerebras on aiemmin saanut julkisuutta prosessoreilla, jotka piillä vaativat koko 300-millisen kiekon tarjoaman alan. Nyt yhtiö on kaksinkertaistanut maailman tehokkaimman tekoälyprosessorin suorituskyvyn. Sen tehoa tarvitaan kouluttamaan AI-malleja, jotka ovat 10 kertaa GPT-4-mallia suurempia.

Ericsson kertoi tänään ensimmäisen neljänneksen tuloslukunsa ja ne ovat koko verkkomarkkinoiden kannalta tylyä luettavaa. Yhtiön liikevaihto putosi ennätysmäiset 14 prosenttia vuodentakaisesta. Lisäksi yhtiö ei odota käännettä parempaan koko vuonna.

Seuraavan sukupolven FPGA-piireille on integroitava tekoälytoimintoja, ajattelee Microchip Technology. Tämän tarpeen täyttääkseen se on ostanut Piilaakson Sunnuvalesta Neuronix AI Labsin. Neuronix on yksityinen yritys, eikä kauppahintaa kerrottu.