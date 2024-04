Uusimmat 5G-standardit eli 3GPP Release 17 -määritykset tukevat myös entistä tehokkaampaa modulointitekniikkaa. Samsung Electronics ja Qualcomm Technologies kertovat nyt testanneensa onnistuneesti 1024-QAM-modulointia. Testien perusteella 5G-kanavan kyky lähettää bittejä paranee noin viidenneksellä.

Samsung Electronics ilmoitti tänään aloittavansa yhdeksännen sukupolven V-NAND-piirien massatuotannon. Kyse on kolme bittiä yhteen muistisoluun tallentavista siruista, joiden kapasiteetti yltää sirutasolla terabittiin asti.

Älypuhelimissa on jatkuva tarve nopeammalle tallennukselle. Tärkeä osa tätä yhtälöä on tallennusstandardi. Kioxia sanoo nyt aloittaneensa uusien flash-piiriensä näytetoimtiukset. ne tukevat uusinta UFS- eli Universal Flash Storage -standardin versiota 4.0.

Kalifornialainen Lightning Motorcycles on yksi pioneereja, jotka haluavat tehdä sähköistää moottoripyöräilyn. Nyt yhtiö on tehnyt yhteistyötä akkuvalmistaja Enevaten kanssa. Tuloksena on monsteriluokan pyörä, jonka akun voi täyttää 20 prosentista 80 prosentin kapasiteettiin vain 10 minuutissa.

Silicon Labs on esitellyt tähän asti energiatehokkaimmat IoT-järjestelmäpiirinsä. XG22E-sarjan sirut on tarkoitettu laitteisiin, jotka saavat tarvitsemansa virran energiankeruulla. Sarjan siruilla on silti radio, joka tukee niin Bluetooth Low Energy-, asiakaskohtaisia 802.15.4- ja alle gigahertsin yhteyksiä.

Henkilökohtaiseen sähköpostilaatikkoon tipahti perjantaina varsin aidon näköinen kehotus päivittää oman yrityksen yhteystietoja Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin. Huijaukset muuttuvat yhä laadukkaammiksi, mutta niiden avulla erilaisten tietojen kalastelu jatkuu todennäköisesti niin kauan, kuin toisessa päässä odottaa joku liian innokas hiirellä napsauttelija.

Keysight Technologies on esitellyt seuraavan sukupolven simulaattorin radiotaajuuspiirien suunnittelijoille RFPro Circuitin ideana on ollut joustava, tehokas työkalu, joka mahdollistaa simulaattorin RFIC-sirujen suunnittelijoille piirien, sähkömagneettisten ja sähkötermisten simulaatioiden tiukemman yhteissuunnittelun eri alustoilla.

Italian Arezzossa päämajaansa pitävä SECO on esitellyt ensimmäiset SMARC-moduulinsa, jotka perustuvat Qualcommin QCS6490- ja QCS5430-sovellusprosessoreihin. Nämä uudet SMARC-moduulit ovat ensimmäisiä tuloksia yhtiöiden strategisesta yhteistyöstä, josta ilmoitettiin viime vuoden syyskuussa.

Viime vuonna Huawei aiheutti ainakin pienen myrskyn vesilasissa, kun se esitteli kiinalaista alkuperää olevan kännykkäprosessorin. Nyt TechInsighs on verrannut Kirin 9000s -prosessoria länsimaisiin kilpailijoihin. Eroa on edelleen paljon.

Kansainvälinen tutkijaryhmä on kolmen vuoden intensiivisen tutkimuksen jälkeen koonnut kaikkien aikojen ensimmäisen "World Cybercrime Indexin", joka tunnistaa maailman tärkeimmät kyberrikollisuuden keskittymät. Listan kärjessä ovat Venäjä, Ukraina, Kiina, Yhdysvallat ja Nigeria.

MathWorks on esitellyt päivitykset suosittuihin MATLAB- ja Simulink-työkaluihinsa. R2024a-päivitys tuo molempiin uusia toimintoja, joiden avulla suunnittelijat voivat arvioida yhteyksiä satelliittien, maa-asemien ja uusien kiinteiden tai liikkuvien alustojen välillä.

Piilaaksolainen SiTime tunnetaan MEMS-ajoistussiruistaan, jotka ovat pikkuhiljaa korvanneet kvartsikiteitä sirujen ja järjestelmien tahdistuksessa. Nyt yhtiö ottaa tähän asti suuriman teknologia-askeleen esittelemän kellogeneraattoripiirit, jotka ovat käytännössä yhden sirun MEMS-pohjaisia kellojärjestelmiä.

Sisätilapaikannus on edelleen haaste monissa ympäristöissä ja ongelmaa on yritetty ratkoa erilaisilla tekniikoilla. Ruotsalainen WiTTRA on esitellyt hybridiratkaisun, jossa yhdistetään ultralaajakaistainen UWB alle gigahertsin taajuuksilla toimiviin 6LoWPAN-radioihin.

Suomalainen piipohjaisia kvanttiprosessoreita kehittävä SemiQon on saanut valmiiksi mittaus- ja testaustilat Suomen kansallisen metrologialaitoksen VTT MIKESin tiloissa Espoon Otaniemessä. SemiQon on samalla ensimmäinen teknologiayritys, joka pääsee hyödyntämään yhtä maailman parhaista metrologisista tutkimusinfrastruktuureista.

Sveitsiläinen LEM on vihkinyt käyttöön uuden tehtaan Malesian Penangissa. Tehtaassa tullaan valmistamaan virta- ja jänniteantureita, joiden kysyntä on kasvanut nopeasti eri aloilla. Tehtaan tuotannosta suuri osa tapahtuu aurinkoenergian voimalla.

Reunatekoälyä hyödyntäviä teollisia ratkaisuja kehittävä Advantech on lanseerannut uuden innovatiivisen MIC-715-OX-järjestelmän. Laitteisto on kehitetty erityisesti vaativiin ympäristöihin. Siihen on tuotu tekoälylaskenta Nvidian Jetson Orin NX -moduulilla.

Lounea, joka on jo vuodesta 2021 alkaen toimittanut 10 gigabitin yhteyksiä omakotitaloihin ja esitteli tiettävästi maailman nopeimman 40 gigabitin yhteyden vuonna 2023, on nyt laajentanut palvelunsa ulottumaan myös suoraan taloyhtiöiden huoneistoihin. Toki se vaatii kuidun perille asti.

Autonomiset mobiilirobotit (AMR) ovat yleistymässä monilla teollisuudenaloilla. Ne tarjoavat useita etuja, kuten paremman tehokkuuden, paremman tuottavuuden ja turvallisemman työympäristön. Tässä artikkelissa käsitellään AMR-sovelluksia ja vaatimuksia eri komponenteille, joita käytetään niiden rakentamisessa.

Sähkönhallintaratkaisuja kehittävä Eaton lanseeraa uuden "Trade-In 2024" -vaihtokampanjan eri puolilla Eurooppaa tänä keväänä. Kesäkuun loppuun asti jatkuvan vaihtokampanjan tavoite on tehdä IT-päälliköiden elämästä helpompaa. Se antaa vaivattoman mahdollisuuden hankkia uusi huippuluokan UPS-ratkaisu edullisesti ja samalla huolehtia vanhan laitteen ympäristöystävällisestä kierrätyksestä.

Oululainen Haltian kertoo toimittaneensa IoT-ratkaisunsa englantilaisen Milton Keynesin yliopistosairaalan käyttöön. Toimitusjohtaja Pasi Leipälän mukaan hanke osoittaa, miten digitalisaatiota voidaan hyödyntää uudella tavalla terveydenhuollossa.