OnePlus Pad Go on monelle sopiva laite

OnePlus esitteli jokin aika sitten edullisemman version Pad-tabletistaan. Pad Go irtoaa nyt 299 eurolla eli satasen isoveljeään halvemmalla. Mutta miksi laite on tehty markkinoille, joilla ei tapahdu mitään mielenkiintoista?

Canalysin mukaan viime vuonna myytiin 135,3 miljoonaa tablettia. Määrä on 10 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Laskua tullut tasaisesti kolme vuotta. Ja viime vuonna Apple myi kaksi viidestä laitteesta.

Vuonna 2023 lähes jokaisen valmistajan myyntiluvut pienenivät. Huawei kasvoi 32 prosenttia, mutta lähti niin pienestä liikkeelle. Miksi markkina siis kiinnostaisi OnePlussan kaltaista yritystä? Tarjolla on kuitenkin ensi vaiheessa korkeintaan Huawein, Lenovon ja Amazonin kaltainen siivu markkinoista eli pari-kolme prosenttia.

Pad Go on ohkaisen tuntuinen ja kädessä varsin laadukkaan oloinen laite. Materiaalivalinnat ja laatu riittävät hienosti. Näyttö on kuvasuhteeltaan 7:5. Valinta on poikkeava, mutta toimii pääosin hienosti. Netflixistä elokuvia katsellessa tämä tarkoittaa, että ylä- ja alareunaan muodostuu musta reunus.

Tämä ei onneksi haittaa. 11,4-tuumaisen LCD-näytön resoluutio on 2.4K, mikä riittää hienosti. Kuva toistaa värit ja sävyt hienosti, OLEDin mustien sävyjen perään kaipaava peräänkuuluttaa asioita, joita ei oikeasti voi nähdä. Ja 90 hertsin virkistystaajuus riittää OxygenOS-skinin pyörittämiseen sutjakkaasti, vaikka prosessorina on MediaTekin Helio G99, jota ei varsinaisesti tunneta minään tehohirmuna.

8 gigatavun RAM-muisti on tässä hintaluokassa aika harvinaista. Pad Gossa on neljä kaiutinta ja Dolby Atmos tuo tilaäänen tuntua. Rehellisesti pitää kuitenkin sanoa, ettei mitään tablettia voi erehtyä pitämään kotiteatterina.

Mistä sitten joutuu luopumaan? Tallennustila ei ole massiivinen, mutta 128 gigatavun kapasiteettia voi kasvattaa vaikka teratavun 1Tt MicroSD-kortin avulla. 5G-tukea ei ole, mutta LTE-tuki löytyy jos mobiiliverkkoa haluaa käyttää. Sormenjäljentunnistusta ei ole, mutta kasvojen tunnistus toimii mainiosti.

Pad Go tukee myös OnePlussan liitäntätekniikkaa, jossa tabletinta ja puhelinta voi käyttää rinnan. Esimerkiksi puhelimen käyttöliittymää voi ohjata tabletilla, kunhan molemmissa laitteissa on kirjauduttu samalle OnePlus-tilille. OnePlus on lähtenyt hakemaan oman ekosysteemin rakentamista, kuten muutkin valmistajat, mutta tällä tiellä ollaan vasta alussa.

Kenelle Pad Go sitten sopii? Aika moneen käteen. Koululaiselle, peruslaitteeksi viihdekäyttöön, kotiteatteriin liitettäväksi medialaitteeksi erittäin hyvin. OnePlus-tyyliin lataus onnistuu vähän kilpailijoita nopeammin eli 30 watin teholla. Laturia ei tosin ole mukana myyntipakkauksessa.

