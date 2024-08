Erilaisia Linuxeja on ollut reilusti yli tuhat

Linuxista on olemassa erittäin paljon eri jakeluversioita. Tällä hetkellä saatavilla on yli 600 aktiivista Linux-jakelua, ja DistroWatchin mukaan 500 uutta on kehitteillä. Eri versioiden määrä on kuitenkin merkittävästi yli tuhat.

Monet jakelut on kuitenkin jo lakkautettu. Uusimpien tietojen mukaan 637 Linux-jakelua on virallisesti lopetettu, ja 47 on listattu ”uinuviksi”, mikä tarkoittaa, että ne voidaan elvyttää tulevaisuudessa.

Suuri määrä kertoo omaan Linuxin joustavuudesta ja mukautumiskyvystä. Linus Torvaldsin käynnistämä avoimen lähdekoodin sopii monenlaisiin käyttötarkoituksiin ja mieltymyksiin. Suosittuja jakeluja ovat Ubuntu, Debian, Fedora, Arch Linux ja CentOS. Jakelujen suuri määrä antaa käyttäjille mahdollisuuden löytää tarpeisiinsa parhaiten sopivan version, joko henkilökohtaiseen käyttöön, ammatilliseen kehittymiseen tai erikoistehtäviin.

Tällä hetkellä Ubuntu on suosituin Linux-jakelu. Sen osuus Linux-markkinoista on noin 33,9 prosenttia. Ubuntun suosion katsotaan johtuvan sen käyttäjäystävällisestä käyttöliittymästä, vahvasta yhteisön tuesta ja toistuvista päivityksistä, jotka tekevät siitä sopivan sekä henkilökohtaiseen että ammattikäyttöön​.

Lukumääräisesti mitattuna on arvioitu, että lähes kaksi miljoonaa verkkosivustoa yksin Yhdysvalloissa toimii Ubuntulla. Lisäksi noin 27,7 prosenttia Linux-käyttäjistä Stack Overflow -tutkimuksen mukaan käyttää Ubuntua sekä henkilökohtaisiin että ammatillisiin tarkoituksiin.

Linux Mint on myös erittäin suosittu, erityisesti käyttäjien keskuudessa, jotka etsivät vakaata ja helppokäyttöistä työpöytäympäristöä. Se on suosittu multimediatuen ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymän vuoksi, mikä tekee siitä vahvan kilpailijan Ubuntulle.