Lisätietoja Nokian Intian-sopimuksesta: Iso voitto

Nokia kertoi viime viikolla kaapanneensa huomattavan osan 3,6 miljardin dollarin arvoisista sopimuksista Vodafone Idealta. LightReading-sivusto on saanut lisätietoja VIL:n toimittajapäätöksistä. Näiden tietojen perusteella uusi sopimus oli iso voitto Nokialle.

Uusien sopimusten myötä Nokia vahvistaa asemaansa erityisesti 5G-verkkojen käyttöönotossa ja 4G-verkon laajennuksessa. Erityisen merkittävää on, että Nokia onnistui syrjäyttämään kiinalaiset Huawein ja ZTE:n, jotka olivat aiemmin toimineet Vodafone Idean ensisijaisina verkonlaajennuskumppaneina.

Intian markkinat ovat tunnetusti haastavat, mutta samalla houkuttelevat globaalit verkkoalan jättiläiset. Vodafone Idean päätös hylätä aiemmin suosimat kiinalaiset toimittajat, kuten Huawei ja ZTE, ja siirtää huomattava osa sopimuksista Nokialle, on suuri voitto suomalaiselle teknologiayhtiölle. Nokian osuus sopimuksista on 52 %, mikä tekee siitä merkittävimmän voittajan tässä kilpailussa. Ericsson sai sopimuksista 37 % ja Samsung loput 11 %.

Nokia korvaa erityisesti Huawei-teknologiaa Intian keskeisillä alueilla, kuten Mumbaissa, Hyderabadissa ja Kolkatassa. Tämä muutos on merkittävä, sillä Huawei oli vielä vuonna 2021 Vodafone Idean suurin toimittaja Intian markkinoilla. Kiinalaisyhtiöiden sivuuttaminen liittyy osaltaan laajempaan geopoliittiseen muutokseen, jossa monet maat ovat rajoittaneet tai kieltäneet kiinalaisten toimijoiden pääsyn kriittisiin infrastruktuurihankkeisiin.

Vaikka tämä on Nokialle selvä strateginen voitto, Intian markkinat tunnetaan matalista voittomarginaaleista. Nokia on aiemminkin joutunut taistelemaan katteiden ohuuden kanssa erityisesti Intian kaltaisilla nopeasti kasvavilla, mutta hintakilpailun leimaamilla markkinoilla. Sopimukset tuovat kuitenkin vakautta ja näkyvyyttä Nokian liiketoiminnalle, joka on viime aikoina kohdannut haasteita muun muassa Pohjois-Amerikassa.

Nokian uusi teknologia, kuten Habrok-radiojärjestelmät ja ReefShark-piirit, sekä sen itseorganisoituvat verkot ovat keskeisiä tuotteita Vodafone Idean verkon modernisoinnissa. Näillä tuotteilla Nokia vastaa paitsi kilpailuun, myös varmistaa oman asemansa Intian markkinoilla, jotka kehittyvät nopeasti kohti entistä laajempia 5G-verkkoja.