Hybridimuisti yhdistää EEPROMin ja flashin

Jos verkon reunalla olevassa laitteessa on hyvin vähän muistia, sen laiteohjelmiston päivitys vaatii yleensä kaksi sirua, EEPROM- ja sarjamuotoisen flash-muistin. STMicroelectronics on kehittänyt uudenlaisen Page EEPROM -muistin, joka korvaa nämä kaksi muistia yhdellä hybridiratkaisulla.

ST:n uusi piiri yhdistää EEPROMin tehokkuuden ja kestävyyden flash-muistin kapasiteettiin ja nopeuteen. Uudet muistit vastaavat kasvavaan tallennustarpeeseen sulautetuissa sovelluksissa, joita tarvitaan yhä kehittyneempien ominaisuuksien tukemiseen ja datavetoisten AI-algoritmien suorittamiseen.

Yksi esimerkki tällaisista laitteista on korvan takana olevat kuulokoje, jossa uusi Page EEPROM voi vähentää materiaalikuluja ja auttaa luomaan tuotteita, jotka ovat ohuempia ja mukavampia käyttää. Puettavien laitteiden lisäksi Page EEPROM on ihanteellinen sovelluksiin, kuten terveydenhuollon laitteisiin, omaisuuden seurantaan, sähköpyöriin sekä muihin teollisuus- ja kuluttajatuotteisiin.

Yksi uutta hybridimuistia käyttävistä on BitFlip Engineering. Sen mukaan uusi M95P-muisti on jopa 50 kertaa nopeampi, mutta kuluttaa vain kymmenesosan aiemmin käytetystä muistiratkaisun tehosta. Lisäksi ST:n hybridimuisti on viisi kertaa aiempia ratkaisuja luotettavampi, kun kirjoituskertojen määrä kasvaa sadasta tuhannesta 500 000:een.

ST:n Page EEPROM -perhe tarjoaa 8Mbit, 16Mbit ja 32Mbit tiheydet, mikä lisää huomattavasti tallennustilaa tavallisiin EEPROM-siruihin verrattuna. Sisäänrakennettu älykäs sivunhallinta mahdollistaa tavutason kirjoitustoiminnot prosesseille, kuten tiedonkeruulle, samalla kun se tukee sivun/sektorin/lohkon poistoa ja sivuohjelmaa jopa 512 tavuun asti.

ST takaa, että uutuusmuisti säilyttää datan 100 vuoden ajan. Lisätietoja täällä.