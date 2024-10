Kingston toi nopeat muistit Intelin uudelle piirisarjalle

DRAMM-moduuleistaan tunnettu Kingston Technology kertoo tuovansa markkinoille Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM -muistit, jotka ovat yhteensopivia Intelin uuden 800-sarjan kanssa. Piirisarjaa tukevat Core Ultra 200S -prosessorit esiteltiin viime viikolla.

CUDIMM-moduuli on uusi tyyppi muistimoduuleja, joka tunnetaan nimellä Clocked Unbuffered Dual Inline Memory Module. Se on kehitetty vastaamaan uusien DDR5-muisteille asetettujen korkeampien suorituskykyvaatimusten tarpeita. CUDIMM eroaa tavallisista UDIMM-muisteista siinä, että se sisältää Client Clock Driver (CKD) -komponentin, joka puskuroiden ja vahvistaen kellosignaalin parantaa moduulin signaalin eheyttä ja suorituskykyä. Tämä on erityisen tärkeää nopeuksilla, jotka ylittävät 6400 MT/s.

Intel 800-sarjan piirisarja on ensimmäinen alusta, joka hyödyntää tätä DDR5-muistien tekniikkaa. Kellosignaalin ajuripiiri puskuroi ja vahvistaa prosessorin kellosignaalin, mikä parantaa moduulin signaalin eheyttä. Näiden edistyneiden moduulien erottamiseksi tavallisista DDR5 UDIMM- ja SODIMM-muisteista JEDEC on nimennyt ne CUDIMM- ja CSODIMM-moduuleiksi.

Kingston FURY Renegade CUDIMM-moduulit tarjoavat lähtönopeudeksi yli 8400 MT/s, ja ne ovat saatavilla 24 Gt yksittäisinä moduuleina sekä 48 Gt kaksoiskanavapaketteina. Koska CUDIMM- ja UDIMM-moduuleilla on sama 288-nastainen liitin, Kingston FURY UDIMM -moduulit XMP- ja EXPO-profiileilla ovat myös yhteensopivia Intelin 800-sarjan emolevyjen kanssa. Kingston muistuttaa, että on suositeltavaa tarkistaa yhteensopivuus emolevyn valmistajan QVL-listalta (Qualified Vendor List).

Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM -muistit alkavat toimitukset 18. marraskuuta 2024.