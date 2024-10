Nokia on jo vuodesta 2019 asti vaatinut Amazonia ja HP:tä maksamaan rojalteja videonpakkausteknologioista, joihin Nokialla on patentti. Tänään Nokia ilmoitti allekirjoittaneensa monivuotisen lisenssisopimuksen HP:n kanssa, joka kattaa Nokian videoteknologioiden käytön HP:n laitteissa.

Heikon viime vuoden jälkeen puolijohdemarkkinat kasvavat tänä vuonna 19 prosenttia 630 miljardiin dollariin. Ensi vuonna kasvu jatkuu 14 prosentin vauhtia, ja silloin puolijohteita myydään ennätyksellisellä 717 miljardilla dollarilla, ennustaa Gartner.

Raspberry Pi on kaksinkertaistanut tekoälykiihdyttimensä suorituskyvyn esittelemällä uuden AI HAT+ -lisäkortin. AI HAT+ -hattu perustuu Hailo-8-prosessoriin, ja sen laskentateho on 26 biljoonaa operaatiota sekunnissa. Vähän aikaa sitten julkistetun AI-kiihdytyskortin suorituskyky oli 13 TOPSia.

Bittium on toteuttanut tietoliikenneyhteyksien salaamiseen käytettävään SafeMove Mobile VPN -ohjelmistoonsa yhdysvaltalaisen standardisointivirasto NIST:n (National Institute of Standards and Technology) standardisoiman kvanttiturvallisen ML-KEM-algoritmin, joka aiemmin tunnettiin nimellä CRYSTALS-Kyber.

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus järjesti eilen mediatilaisuuden, jossa kartoitettiin tämän hetken kybermaisemaa. Tietoturva-asiantuntija Samuli Könönen kertoi suosiotaan kasvattavista kiristyshaittaohjelmista esimerkiksi kautta. Marraskuussa 2022 Lockbit-haittaohjelma saastutti muutamassa tunnissa Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan kaikki koneet.

On reilua sanoa, että AI PC ovat nopeasti nousemassa merkittäväksi puheenaiheeksi niin toimittajien kuin organisaatioiden keskuudessa. Yrityksille, jotka harkitsevat laitteidensa päivittämistä, oikean valinnan tekeminen ei ole koskaan ollut tärkeämpää, kirjoittaa Kingston Technologyn strategisesta markkinoinnista vastaava Elliot Jones.

Nokia ilmoitti tänään, että Chunghwa Telecom (CHT) on valinnut sen vuoden pituiseen jatkosopimukseen, joka modernisoi sen 5G-verkon Taiwanin keski- ja eteläosissa. Hankkeen tavoitteena on parantaa CHT:n 5G-verkon suorituskykyä, kapasiteettia ja energiatehokkuutta. Erityisesti se luo perustan CHT:n 5G-Advanced-verkon kehitykselle.

Nykymaailmassa kaikenlaisten saatavilla olevien tietojen määrä kasvaa nopeasti, ja kysyntä näiden tietojen keräämiselle kasvaa vastaavasti. Siksi nyt tarvitaan ohjelmointikieliä, jotka ovat hyviä tietojen käsittelyssä, numeroiden murskaamisessa ja nopeissa. Tässä syy, miksi Rustin suosio on kasvussa.

CHERI (Capability Hardware Enhanced RISC Instructions) on edistynyt turvallisuusteknologia, jonka kehitti Cambridgen yliopisto yhteistyössä SRI Internationalin kanssa vuonna 2010 alkaneessa tutkimusprojektissa. Nyt IP-yritys Codasip on lahjoittanut tekniikkaa tukevan kehitysalustan ilmaiseksi käyttöön.

Anritsu ja göteborgilainen Bluetest ovat yhdistäneet viimeisimmät tuoteparannuksensa luodakseen ilmateitse (OTA) tapahtuvan mittausratkaisun MIMO-ympäristössä, jolla voidaan tarkistaa uusimman WLAN-standardin (IEEE 802.11be) RF-suorituskyky kolmen taajuusalueen osalta.

Vuosi 2025 tuo kyberturvallisuuteen synkkiä tuulia, kun tekoälystä ja kvanttiteknologiasta tulee kyberrikollisten uusia tehokkaita aseita. Check Point Softwaren tuoreiden ennusteiden mukaan rikolliset tulevat hyödyntämään tekoälyä yhä laajemmissa ja kohdistetuimmissa hyökkäyksissä, jotka tekevät perinteiset puolustuskeinot vanhentuneiksi.

Maailma siirtyy nopeasti uusiutuvan energian käyttöön, mutta siihen liittyy haasteita. Aurinkoenergiaa ei ole saatavilla öisin, ja tuulivoiman tuotanto vaihtelee epäsäännöllisesti. Siksi tarvitaan uusia teknologioita, jotka voivat tallentaa sähköverkkoon kertynyttä ylimääräistä energiaa ja käyttää sitä silloin, kun tuotanto ei riitä kattamaan kysyntää.

Dataliikennettä mittaava Tefficient huomasi, että Elisan verkossa siirretyn mobiilidatan määrä romahti vuoden kolmannella neljänneksellä. Elisa korjasi lukunsa, mutta kyse on edelleen nollakasvusta. Tämä on huono uutinen operaattoreille ja vahvistaa sitä synkkää kuvaa, jota Nokia ja Ericsson joutuvat nyt katsomaan.

DRAMM-moduuleistaan tunnettu Kingston Technology kertoo tuovansa markkinoille Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM -muistit, jotka ovat yhteensopivia Intelin uuden 800-sarjan kanssa. Piirisarjaa tukevat Core Ultra 200S -prosessorit esiteltiin viime viikolla.

It-jätti Cisco yllätti monet, kun se kertoi lopettavansa kokonaan LoRa-palvelujen tarjoamisen vuoden 2029 loppuun mennessä. Voisiko tämä johtua tekniikan laajemmista ongelmista. Ei, mikäli suomalaisasiantuntijoilta kysytään.

OnePlus esittelee nyt virallisesti uuden käyttörajapinnan älypuhelimiinsa. OxygenOS 15 tuo ensimmäistä kertaa kunnolla tekoälyominaisuuksia valmistajan laitteiden käyttäjille. Yllättävää on se, että uusista ominaisuuksista huolimatta alusta on koodimäärältään jopa viidenneksen laihempi.

Kvanttitietokoneiden odotettu saapuminen aiheuttaa merkittävän uhan, sillä ne saavat nykyiset tietoturvamenetelmät tehottomiksi. Microchipin RISC-V-pohjainen PIC64HX on yksi markkinoiden ensimmäisistä mikroprosessoreista, joka tukee äskettäin standardoituja kvanttitason salausalgoritmeja.

Avoimiin rajapintoihin ja standardirautaan nojaava Open RAN on yleistynyt 5G-makroverkkojen toteutuksessa, vaikkakin hitaasti. Software Radio Systems kuitenkin osoittaa, että tekniikka sopii myös privaattiverkkojen toteutukseen.

Audi tuo markkinoille uuden Premium Platform Electric (PPE) -malliston, joka hyödyntää NXP Trimension NCJ29Dx -sarjaa avaimettoman ja turvallisen auton käytön mahdollistamiseksi. Uusi teknologia mahdollistaa auton avaamisen ja käynnistämisen digitaalisella avaimella, kun kuljettaja on lähellä autoa.

Panasonic Industry on tuonut markkinoille Euroopassa uuden MINAS A7 -servokäyttöjen tuoteperheen, joka on yhtiön mukaan maailman ensimmäinen kaupallinen tekoälyllä varustettu servojärjestelmä. Tekoälyä hyödyntävä automaattinen precAIse tuning - viritystoiminto mahdollistaa äärimmäisen tarkan säädön ilman erikoisasiantuntijaa ja vähentää asennusaikaa jopa 90 prosentilla.