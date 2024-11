10 bitin pystyresoluutio edullisesti

Rohde & Schwarz laajentaa aloitustason oskilloskooppien valikoimaansa uudella RTB 2 -mallilla, joka on suositun RTB2000-oskilloskoopin seuraaja. Vuonna 2017 lanseerattu RTB2000 toi uusia monia uusia ominaisuuksia edullisemman pään skooppeihin, kuten kosketusnäytön ja 10 bitin pystyresoluution. Nyt RTB 2 jatkaa tätä perintöä tarjoten samalla lisää ominaisuuksia.

Ensimmäiseksi oskilloskooppiin on lisätty integroitu käyttäjän määrittelemien aaltomuotojen generaattori, joka mahdollistaa esimerkiksi puuttuvien komponenttien emuloinnin. Generaattori kykenee tuottamaan signaaleja aina 25 MHz asti. Mittauskuvioita piirtyy 50 megabitin sekuntinopeudella.

RTB 2 tukee aaltomuotojen tuontia CSV-tiedostoista tai oskilloskoopin tallenteista ja mahdollistaa kohinan lisäämisen todellisten olosuhteiden simulointiin. Lisäksi laite sisältää valmiita kuvioita I2C-, SPI-, UART- ja CAN/LIN-protokollille, tarjoten käyttäjille mahdollisuuden valita laskureita tai syöttää kuvioita manuaalisesti.

&S kutsuu laitetta monipuoliseksi ”10-in-1”-testeriksi. Se yhdistää oskilloskoopin, protokolla-analysaattorin, logiikka-analysaattorin, aaltomuotogeneraattorin ja paljon muuta yhteen kompaktiin laitteeseen. Tällainen monitoiminen integrointi tekee siitä ihanteellisen käyttäjille, jotka tarvitsevat kompakteja ratkaisuja, erityisesti opiskelijoille, harrastajille ja insinööreille, jotka työskentelevät rajatussa tilassa.

RTB 2:ssa on laajennettu muistitoiminto, joka mahdollistaa jopa 160 megapisteen tallennuksen segmentoidussa tilassa. Päivitetty R&S RTB 2-PK1 -ohjelmistopaketti laajentaa oskilloskoopin toiminnallisuutta tarjoamalla laajemman valikoiman sovelluksia ja parannettua suorituskykyä.

Rohden mukaan RTB 2:n tarkoituksena on tarjota käyttäjille äärimmäisen monipuolinen laite kaikkiin tehtäviin. Uutuus tarjoaa luotettavaa suorituskykyä kohtuuhintaan. Se on saatavana kaksi- ja neljäkanavaisina malleina, ja se tarjoaa 70 MHz, 100 MHz, 200 MHz ja 300 MHz kaistanleveyksiä. 2-kanavaisen 70 MHz mallin lähtöhinta on 1690 euroa.