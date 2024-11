AMD on kiistatta ykkönen supertietokoneissa

Maailman supertietokoneet on jälleen laitettu paremmuusjärjestykseen. Listalla Suomen LUMI oli sijalla kahdeksan. AMD:n EPYC-prosessorit ja Instinct-sarjan GPU-kiihdyttimet ovat kiistatta tämän hetken paras yhdistelmä, kun haetaan parasta mahdollista suorituskykyä.

Listan uusi ykkönen on Kalifornian Lawrence Livermore National Laboratoryn uusi järjestelmä El Capitan. Sen teho on 1742 eksaflopsia. Järjestelmässä on yhteensä 11 039 616 CPU- ja GPU-ydintä, ja se perustuu AMD:n neljännen sukupolven EPYC-prosessoreihin, joissa on 24 ydintä ja 1,8 GHz kellotaajuus, sekä AMD Instinct MI300A -kiihdyttimiin. El Capitan käyttää tiedonsiirrossa Cray Slingshot 11 -verkkoa ja saavuttaa energiatehokkuudessa lukeman 58,89 gigaflopsia/watti, mikä nosti koneen myös GREEN500-listan sijalle 18.

Toiselle sijalle putosi Oak Ridge National Laboratoryn Frontier-järjestelmä. Sen suorituskykyä on onnistuttu edellismittauksesta hieman nostaan ja nyt teho kirjataan lukemin 1353 eksaflopsia sekunnissa. Frontierin laskentaytimien kokonaismäärä on myös kasvanut edellisen listan vajaasta 8,7 miljoonasta ytimestä 9 066 176 ytimeen. Myös Frontier käyttää tiedonsiirrossa Cray Slingshot 11 -verkkoa.

Top500-listan ensimmäinen Intelin prosessoreita käyttävä järjestelmä on Argonnen tutkimuslaitoksen Aurora-järjestelmä, jonka teho on 1012 eksaflopsia.Kone pohjaa HPE Cray EX -runkoon ja Intel Exascale Compute -korttiin, joka käyttää Intel Xeon CPU Max -sarjan prosessoreja ja Intel Data Center GPU Max -sarjan kiihdyttimiä. Data siirtyy tässäkin järjestelmässä Crayn Slingshot-11-verkon välityksellä.

Juuri ennen CSC:n LUMI-konetta listan seitsemäntenä on ensimmäinen Nvidian prosessoreihin perustuva järjestelmä. Sveitsin kansallisen superlaskentakeskuksen Alps-järjestelmässä on Nvidian Grace72C_ ja GH800-prosessoreita.

Koko Top500-lista löytyy täältä.