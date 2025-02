Kaksi huippuluokan Android-luuria viivalla

Android-puhelinten suorituskyky on uusimpien prosessorien myötä noussut selvästi aiempaa paremmaksi. Tämä tarkoittaa, että sovelluksissa voidaan ajaa esimerkiksi uusia tekoälytoimintoja. Mutta miten käy, kun viivalle laitetaan kaksi viime aikojen huippuluuria: Samsungin Galaxy S25 Ultra ja Honorin Magic 7 Pro.

Samsung Galaxy S25 Ultra ja Honor Magic 7 Pro ovat kaksi huippuluokan Android-puhelinta, jotka tarjoavat vaikuttavia ominaisuuksia. Molemmat puhelimet käyttävät Qualcommin Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiiriä, joka tarjoaa huippuluokan suorituskykyä. Samsung Galaxy S25 Ultra hyödyntää kuitenkin omaa "Snapdragon 8 Elite for Galaxy" -versiotaan, joka on hieman ylikellotettu verrattuna standardiversioon. Tämä näkyy hieman parempina suorituskykylukuina Galaxy S25 Ultrassa verrattuna Honor Magic 7 Prohon.

Esimerkiksi Geekbench 6 -testissä Galaxy S25 Ultra saavutti yhden ytimen testissä 3182 pistettä ja moniydintestissä 10173 pistettä, kun taas Honor Magic 7 Pro sai vastaavasti 3067 ja 9099 pistettä. Molemmat sijoittuvat ranking-listoilla aivan terävimpään kärkeen.

Samsung Galaxy S25 Ultra tarjoaa kolme tallennusvaihtoehtoa, joissa kaikissa on 12 Gt RAM-muistia: 256 Gt, 512 Gt ja 1 Tt. Honor Magic 7 Pro puolestaan tarjoaa 12 Gt RAM-muistia ja 512 Gt tallennustilaa. On myös olemassa erikoisversio, Honor Magic 7 RSR, jossa on peräti 24 Gt RAM-muistia ja 1 Tt tallennustilaa, mutta tämä malli on saatavilla vain tietyillä markkinoilla.

Galaxy S25 Ultrassa on 6,9 tuuman LTPO AMOLED -näyttö, jonka resoluutio on 1440 x 3080 pikseliä ja virkistystaajuus 1–120 Hz. Honor Magic 7 Prossa on puolestaan 6,8 tuuman AMOLED-näyttö, jonka resoluutio on 1280 x 2800 pikseliä ja sama 1–120 Hz virkistystaajuus. Galaxy S25 Ultra tarjoaa hieman korkeamman resoluution ja kirkkauden, mutta normaalikäytössä ero on marginaalinen.

Honor Magic 7 Prossa on 5270 mAh akku, joka tukee 100 W langallista ja 80 W langatonta latausta. Galaxy S25 Ultrassa on 5000 mAh akku, joka tukee 45 W langallista ja 15 W langatonta latausta. Testien mukaan Honor Magic 7 Pro latautuu täyteen noin 31 minuutissa, kun taas Galaxy S25 Ultra vaatii yli tunnin täyteen lataukseen.

Kamerakisa

Kamera on yksi älypuhelimen tärkeimpiä ominaisuuksia, joten syntyykö eroja, kun kuvataan samanlaisilla asetuksilla kohteita samanlaisissa valaistusoloissa. Ensin kuvattiin perusnäkymä perusasetuksilla. Honorin kenno (ylempi kuva) tuottaa paljon detaljeja, mutta kuvat ovat aavistuksen prosessoidumpia: siis terävöitettyjä ja vaaleampia. Samsung pyrkii luonnollisempaan kuvaan ja onnistuukin siinä tuottaen samalla erittäin paljon detaljeja. Pisteet Samsungille, vaikkakaan ero ei ole suuri (kuvat voi klikata suuremmiksi).

Muotokuvissa Samsung tuottaa tarkempia kuvia, mutta toisaalta Honorin värit ovat nyt luonnollisemmat. Makuasia, kumpi on parempi, ja pisteet menevät tasan. Honor taas ylempänä. Molempia kuvia on tällä kertaa rajattu hieman kapemmiksi.

Kun kameroilla ottaa kuvia maksimisuurennoksella, Samsung vie selvemmin voiton. Samsungin periskooppirakenteeseen perustuva telelinssi tarkentaa kauemmaksi ja tarkemmin. Toisaalta molemmissa puhutaan zoomauksesta, joilla ei saa järkeviä kuvia, jos ei käytetä jonkinlaista kuvaustukea. Honor taas ensin, Samsung alempana.

Kun makrokuvaus viedään äärimmilleen, laitteet käyttäytyvät hieman eri tavoin. Honorin makro on helpompi, sillä ohjelmisto ”seilaa” vähemmän eri kennojen välillä. Toisaalta Samsungin makro tarkentaa ehkä aavistuksen paremmin aivan pieniin detaljeihin. Pisteet tässäkin aika lailla tasan. Samsungin otos alempana. Bokeh-efektin tuottamat söhröt perustuvat molemmissa ennen kaikkea tekoälyohjelmistoon, joka yrittää tunnistaa kohdetta ja erottaa sen taustastaan. Linssien optiikassa on menty isosti eteenpäin, mutta ei kännykkäkameroissa vieläkään päästä järjestelmäkameroiden tasolle, joissa optiikka eli käytännössä suuri aukko ja lyhyt syväterävyysalue tuottaa paljon luonnollisemman efektin. Sekä Honorin että Samsungin suoritus on tässäkin aivan puhelimien kärkipäätä.

Kumpi on parempi?

Molemmat puhelimet tarjoavat erinomaisia ominaisuuksia, mutta niissä on myös eroja. Samsung Galaxy S25 Ultra tarjoaa hieman paremman suorituskyvyn ja korkeamman resoluution näytön, kun taas Honor Magic 7 Pro erottuu edukseen suuremmalla akulla ja huomattavasti nopeammilla latausajoilla. Valinta näiden kahden välillä riippuu käyttäjän prioriteeteista ja siitä, mitkä ominaisuudet ovat hänelle tärkeimpiä.

Kun Samsungin huippumallin kamera osoittautui aavistuksen paremmaksi, se täytyy nostaa vertailun kärkeen. Samalla muistilla Honor on selvästi edullisempi, mutta toisaalta Samsung vie uusimmassa huippumallissaan tekoälyn hyödyntämisen uudelle tasolle. Ja lopulta: molemmat ovat erinomaisia älypuhelimia.