ECF22: Läpinäkyvä OLED-paneeli ymmärtää kosketusta

Miltä kuulostaisi läpinäkyvä 55-tuumainen näyttö, joka ymmärtää kosketusta? Se voisi olla vaikkapa junan ikkunassa, jolloin ruudulta voisi tehdä ruokatilauksia. EG Electronics esitteli tällaista ihmenäyttöä Embedded Conference Finland -tapahtumassa.

Lusid-näyttö on EG Electronicsin kumppanin Bi-Search Internationalin tuote. Kun näyttö ei ole päällä, se on täysin läpinäkyvä. Näyttö voi toimia seinällä esimerkiksi ikkunan päällä, mutta myös pöytäasennus jalkoineen onnistuu joko vaaka- tai pystyasennossa.

Näytön resoluutio on 1920 x 1080 pikseliä eli FullHD-tasoa. Käytettäessä läpinäkyvyys on 36-38 prosenttia. Ruutu painaa 22 kiloa ja rakenteen ulkopinnoilla on 3-millinen karkaistu lasi. Näytön kehys on vain 15 millimetriä paksu. Erilaisia sisältöjä ruudulle saa normaalisti HDMI-liitännän kautta.

ECF22:ssa näytille oli Lusid-näytön versio ilman kosketusohjausta. Tanskan elektroniikkamessuilla oli kuitenkin jo esillä huippumalli, jossa ruutu reagoi kymmeneen kosketukseen samanaikaisesti. Ominaisuus tekee näytöstä todella interaktiivisen.

Läpinäkyvä kosketusnäyttö avaa mahdollisuuksia hyvin erilaisiin sovelluksiin. Tai kuten EG Electronicsin myyntipäällikkö Maarit Hämeen-Anttila sanoi, ”vain mielikuvitus on rajana”.