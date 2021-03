Luotettavat powerit lääketieteen laitteisiin

Japanilainen Cosel on esitellyt uuden PJMA-teholähteiden sarjan lääketieteelliseen sovelluksiin. Tarjolle tulevat 600 watin PJMA600F- ja 1000 watin PJMA1000F-teholähteet, jotka tietenkin täyttävät kansainväliset turvallisuusstandardit. PJMA-sarjaa on saatavana neljänä lähtöjännitteellä 12, 24, 36 ja 48 VDC.

Lääketieteelliset sovellukset edellyttävät vankkoja ja erittäin luotettavia virtalähteitä, jotka pystyvät toimimaan ympäri maailmaa ja noudattamaan turvallisuusmääräyksiä. PJMA-sarjaa voidaan käyttää tuloalueella 85-264 VAC, ja sen tyypillinen hyötysuhde on 88 prosenttia.

PJMA-sarja sisältää käynnistysvirran rajoituspiirit, ylivirta- ja ylijännitesuojauksen sekä lämpösuojauksen. Monipuolisuudella ja kestävyydellä varustettuja virtalähteitä voidaan käyttää -20…+7+ asteen lämpötiloissa.

Lujuuden ja pitkäikäisyyden takaamiseksi PJMA-sarja on rakennettu suljettuun galvanoituun teräslaatikkoon, jonka tuulettimet on asennettu takaosaan (yksi 600 watin ja kaksi 1000 watin mallissa). PJMA600F:n mitat ovat 120 x 61 x 215 millimetriä ja PJMA1000F:n mitat 150 x 61 x 240 millimetriä. PJMA-sarjalla on viiden vuoden takuu.