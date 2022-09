MPU tuo enemmän tehoa sulautettuun

Kun sulautetut markkinat kasvavat edelleen nopeasti ja kehittyvät, kehittäjät pyrkivät optimoimaan tuotekehityksen, tai heidän on ehkä siirryttävä mikro-ohjaimesta (MCU) mikroprosessoriin (MPU) käsitelläkseen lisääntyviä prosessointivaatimuksia. Microchip on laajentanut järjestelmämoduulien valikoimaansa uudella suoritinvaihtoehdolla.

Uusi ARM926EJ-S -pohjaista sulautettu prosessori tuo 600 megahertsin kellotaajuuden SOM9X60D1G-oduuliin. Ohjelmiston moduulille saa bear metal -toteutuksiin tai RTOS-tuella MPLAB Harmony3 -työkalujen kautta. Tuki löytyy myös kokonaisille Linux-jakeluille.

Uutuusmoduuli SAM9X60D1G on kooltaan vain 28 x 28 millimetrin käsin juotettava moduuli, joka sisältää MPU:n ja DDR-muistin yhdessä paketissa sekä virtalähteet, kellot ja muistitallennustilan. SAM9X60D1G-SOM on Microchipin ensimmäinen SOM, joka on varustettu 4 gigatavun flash-muistilla datatallennukseen. Moduuli sisältää myös virranhallintapiirin (MCP16501), joka yksinkertaistaa tehosuunnittelun yhdeksi 5 V:n jännitelinjaksi.

Moduulissa on liitäntä 10/100 megabitin ethernetille. Siinä on myös SAM9X60D1G-SOM sisältää 10/100 KSZ8081 Ethernet PHY:n ja 1 kb:n sarja-EEPROMin, jossa on esiohjelmoitu MAC-osoite tarjotakseen ominaisuudet, joita Ethernet-liitäntäinen järjestelmä saattaa vaatia.

SAM9X60D1G-SOM on suunniteltu moniin MPU32-pääsovelluksiin useilla eri aloilla, kuten lääketieteellisissä laitteissa, autojen telematiikka- ja infotainment-järjestelmissä, sähköajoneuvojen latureissa, teollisuuden ja automaation ohjauksessa ja muissa. Se sopii myös erityisen hyvin tuotteille, jotka on suunniteltu tarjoamaan laskentaominaisuuksia useilla tiedonsiirtoliitännöillä, jotka hyväksytään kerran ja räätälöidään sitten erillisiin projekteihin.

Microchip tarjoaa sekä laitteisto- että ohjelmistokehitystuen SAM9X60D1G-SOM:lle, mukaan lukien SAM9X60D1G Curiosity Evaluation Kit. Bear metal - tai RTOS-pohjaisia järjestelmiä tukevat MPLAB® Harmony 3 -ohjelmistokehys, MPLAB X Integrated Development Environment (IDE) ja MPLAB XC32 -kääntäjä.