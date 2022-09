Laajan jännitealueen powereita DIN-kiskoon

Japanilainen Cosel on lanseerannut kolme uutta DIN-kiskoteholähdettä teollisuussovelluksiin. Uusi WDA-sarja tuo kolme tehotasoa laajalla 85-264 voltin jännitealueella ja korkealla hyötysuhteella moniin sovelluksiin.

WDA-sarjan tehoversiot ovat 30, 60 ja 90 wattia. Huipputehotkin tuotetaan 90 prosentin hyötysuhteella, mikä vähentää energiankulutusta ja tehohäviötä. Uutuudet WDA30F, WDA60F ja WDA90F on suunniteltu istumaan standardiin 35 × 7,5 -milliseen tai 35 × 15 -milliseen DIN-kiskoon.

WDA30F on saatavana neljällä eri 30W lähtöjännitteellä, 5V, 12V, 24V ja 48V ja 88 %:n tyypillisellä hyötysuhteella. WDA60F:lle ja WDA90F:lle on saatavilla kolme lähtöjännitettä: 12 V, 24 V ja 48 V lähtötehoilla 60 W ja 90 W sekä jopa 90 %:n tyypillisellä hyötysuhteella. Kaikissa malleissa on potentiometri, jolla lähtöjännitettä voidaan hienosäätää.

Konvektiojäähdytykseen optimoitua WDA-sarjaa voidaan käyttää -20 … +70 asteen lämpötiloissa.. Asennuksesta ja ilmanvaihdosta riippuen huipputehosta voidaan poiketa teholähteen spesifikaation mukaisesti. Sähkökeskuksiin suunniteltuina, joissa tilaa on usein rajoitetusti, WDA30F on kooltaan vain 32 x 90 x 90 millimetriä. WDA60F:n mitat ovat 32 x 90 x 90 mm ja WDA90F:n mitat 50 x 90 x 90 mm.

