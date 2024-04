LoRaWAN-tekniikka tukee jo standardin perusteella useita eri taajuusalueita, mutta toistaiseksi markkinoilla on vielä vähän moduuleja, jotka tukisivat eri alueita samaan aikaan. Muratan uusi Typer 2GT -moduuli on pienitehoinen ratkaisu, joka tuo mielenkiintoisia mahdollisuuksia IoT-suunnittelijoille.

Vantaan Petikossa tuotantoaan kasvattava Canatu ei vielä aiheuta isoja otsikoita, mutta tämä tilanne muuttuu pian. Yhtiö kertoi eilen käynnistäneensä uuden, japanilaisen DENSOn kanssa kehitetyn reaktorin, jolla hiilinanoputkikalvoja voidaan valmistaa kolminkertaisella nopeudella. Sen avulla voidaan vastata autoteollisuuden ADAS-laitteiden kasvavaan kysyntään.

Telit Cinterion on esitellyt uuden SE868K5-RTK -paikannusmoduulin, joka tuo senttimetriluokan tarkkuuden ja on suunniteltu toimimaan saumattomasti lähellä matkapuhelinverkkoja tai muita radiolaitteita ilman häiriöitä. Pienikokoinen moduuli on mitoiltaan vain 11 x11 millimetriä, joten se sopii erinomaisesti kaikkiin pienen tilan sovelluksiin.

JATO Dynamics seuraa Euroopan automarkkinoiden kehitystä. Yhtiön helmikuun tilastojen mukaan uusia henkilöautoja rekisteröitiin 988 116 kappaletta. Kiinassa valmistettujen sähköautojen määrä kasvaa nopeasti, mutta eurooppalaiset eivät nyt halua hylätä bensiiniautoja.

Toshiba Electronics Europe on lanseerannut moottorin ohjausohjainpiirin, johon on integroitu mikro-ohjain ja hilaohjain. TB9M003FG-piiri käynnistää samalla Toshiban uuden, aiempaa tarkempien moottorinohjausten sirujen SmartMCD-perheen (Toshiban Smart Motor Control Driver).

Reilu vuosi sitten Pendulum Instruments toi markkinoille yhdistetyn graafisen laskimen, taajuusanalysaattorin ja aikavälianalysaattorin, jossa on neljä kanavaa. Nyt sarjaa on laajennettu CNT-102-mallilla, joka tuo käyttöön kaksi kanavaa. Samalla hinta putoaa noin puoleen.

Tieteen tietotekniikan keskus CSC on teettänyt Taloustutkimuksella selvityksen, kuinka paljon sen palvelut tuottavat hyötyä. Tulos on vaikuttava. Jokainen CSC:n palveluihin investoitu euroa tuottaa yhteiskuntaan 25-37 euron suuruisen hyödyn.

Useissa älypuhelimissa on jo parin vuoden ajan voinut editoida valokuvia niiden ottamiseen jälkeen. Nyt OnePlus on liittynyt joukkoon uudella AI Eraser -ominaisuudella, jonka avulla kuvia voidaan muokata Valokuva-sovelluksessa. Eli epätoivotun sukulaisen saa retusoitua pois kuvasta myös jälkikäteen. OnePlussan operatiivisen johtajan Kinder Liun mukaan AI Eraser on OnePlussan ensimmäinen generatiiviseen tekoälyteknologiaan perustuva ominaisuus. Liu lupaa lisää GenAI-ominaisuuksia yhtiön puhelimiin myöhemmin tänä vuonna.

Aalto-yliopiston tutkijat selvittivät ensi kertaa perusteellisesti Applen iPhone-puhelimien ja oikeastaan sen iOS-alustan välttämättömien sovellusten yksityisyysasetuksia. Testissä mukana olleet käyttäjät eivät saaneet yhtään sovelluksista lopettamaan datan jakamista.

Nokia Bell Labsissa on kehitetty protokolla, joka pienentää internetin viivettä merkittävästi. Protokolla on nimeltään L4S. Nyt Nokia on tehnyt Vodafonen kanssa ensimmäisen L4S-testin päästä-päähän passiivisessa kuituverkossa.

Canatu perustettiin vuonna 2004 kaupallistamaan Otaniemessä kehitettyjä hiilinanoputkia. 20-vuotisen taipaleen kunniaksi yhtiö teki viime vuonna ensimmäistä kertaa voitollisen operatiivisen tuloksen.

Takavuosina puhuttiin SDR-radioista eli softaradioista. Nyt sama terminologia valuu autoihin. Tulevaisuuden autojen ominaisuudet määritellään pääosin ohjelmistoilla. Tämä tarkoittaa, että puolijohteiden rooli autojenvalmistuksessa kasvaa ja samalla kehitys vaatii yhä enemmän autojen järjestelmien siruilta.

Viime viikolla Semcon 2024 -tapahtumassa Samsung on julkistanut aikeensa tuoda markkinoille kolmiulotteiset DRAM-muistit. Asiasta raportoi esimerkiksi Korea Economic Daily. Sirujen yksityiskohdista Samsung on ollut hyvin vaitonainen.

Intel on yrittänyt tosissaan haastaa TSMC:tä ja muita mikropiirien sopimusvalmistajia, mutta tulokset ovat olleet heikkoja. Viime vuonna sen valmistusdivisioona teki tappiota 7 miljardia dollaria. Edellisvuonna takkiin tuli 5,2 miljardia dollaria.

USB-väylän kautta sulautettuihin laitteisiin kuten esimerkiksi älypuhelimiin on voitu standardin perusteella syöttää 240 watin maksimitehoa jo parin vuoden ajan, mutta markkinoilla tämä luokka on edelleen harvinainen. Nyt Arrow Electronics ja Infineon Technologies aikovat esitellä 240 watin USB PD3.1 -referenssisuunnittelua Nürnbergin Embedded World -messuilla.

Sähkö on tulossa voimanlähteeksi myös raskaampiin ajoneuvoihin. Niiden suuremmat akustot vaativat suurempia lataustehoja, jotta käyttö olisi käytännöllistä. Delta esitteli Nordic EV Summit 2024 -tapahtumassa DS-latauslaitteen, jonka teho yltää jo puoleen megawattiin.

Jopa Valkoinen talo on Yhdysvalloissa ilmoittanut, että ohjelmistonkehityksessä pitäisi päästä eroon ”muistivaarallisista” C- ja C++-kielistä. Mitä sitten tilalle? Ainakin Googlen vastaus on selvä: Rust on turvallisempi ja myös tehokkaampi kieli koodaustiimien käsissä.

SRAM on RAM-muistin tyyppi, jota käytetään erilaisissa elektronisissa sovelluksissa väliaikaiseen datan tallennukseen. Jos on haluttu nopeampaa muistia, on tyypillisesti valittu rinnakkainen SRAM, mutta nyt Microchip on tuonut tarjolle sarjamuotoisen SRAM-piirin, joka tuo nopeutta sovelluksiin edullisessa muodossa.

Teknologiayhtiö Insta on solminut kaksi yhteistyösopimusta. Sopimukset liittyvät Naton tietojärjestelmäviraston hallinnoimiin ohjelmiin. Insta Advancen liiketoimintajohtaja Petri Reiman näkee, että NATOn uudessa multidomain-ajattelussa suomalaiset ratkaisut näyttävät kiinnostavilta.

Autoista on tulossa yhä enemmän ohjelmallisesti määriteltyjä, jopa softa-autoja. Arvioiden mukaan jopa 50 prosenttia uuden auton hinnasta muodostuu ohjelmistokehityksestä vuonna 2030. Nyt NXP on esitellyt alustan, joka helpottaa valmistajien siirtymistä uudenlaisiin ohjelmistopohjaisiin suunnitteluihin.