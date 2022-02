OPINION

Farnell: korona muutti komponenttikauppaa pysyvästi

Koronapandemia näyttää viimein hellittävän otettaan. Kulunut kaksi vuotta on kuitenkin aiheuttanut pysyvä muutoksia elektroniikan komponenttikauppaan. Suunnittelijoiden jakelijana tunnetun Farnellin pääjohtaja Chris Breslinin mukaan korona muutti komponenttikauppaa pysyvästi.

Farnell on työskennellyt tiiviisti yli 80 vuoden ajan asiakkaidensa ja toimittajakumppaneidensa kanssa kaikkialla maailmassa, ja siirtyminen henkilökohtaisista yhteyksistä täydelliseen virtuaalisuuteenn yhdessä yössä oli mielenkiintoinen haaste, johon tartuimme ripeästi. Käytettävissämme oleva teknologia on auttanut suuresti tätä vaihtoa ja monin tavoin parantanut vuorovaikutusta sidosryhmiemme kanssa, sekä asiakkaiden kanssa että talon sisällä.

Asiakkaat saavat edelleen täydellistä päästä-päähän lisäarvoa tuottavaa tukea koko prosessin ajan aina myynnin jälkeiseen tukeen, vaikka emme pystyisikään tarjoamaan tätä tukea kasvokkain. Siirtyminen virtuaalisiin yhteyksiin avasi myös uusia menestymisen mahdollisuuksia, kuten virtuaalitapahtumia, webinaareja, podcasteja ja monia muita alustoja, jotka eivät historiallisesti olleet yleisiä elektroniikan jakelun maailmassa.

Asiakkaat ja toimittajat ympäri maailmaa ovat jakaneet saman kokemuksen kuin me Farnellilla viimeisten parin vuoden aikana, ja siinä mielessä meillä on yhteinen ymmärrys ja arvostus haasteista ja uusista prosesseista, jotka meidän on otettava käyttöön. Työntekijämme, toimittajakumppanimme ja kotoa virtuaalialustojen kautta työskentelevät asiakkaat ovat joutuneet joustamaan paljon, ja heitä täytyy kiittää siitä päättäväisyydestä, jolla on menty eteenpäin. Toivomme voivamme palata normaaliin vuorovaikutukseen heti, kun se on turvallista, mutta sillä välin hyödynnämme edelleen suuresti kahden viime vuoden aikana saavutetusta teknisestä kehityksestä.

Liiketoimintaympäristömme muuttuessa nopeasti olemme arvioineet tukiprosessin jokaisen vaiheen uudelleen varmistaaksemme, että asiakaskokemus on optimoitu. Farnell on ollut enemmän kuin jakelija 83 vuoden ajan. Se on ollut asiakkaidensa kumppani, joka työskentelee väsymättä auttaakseen heitä selviytymään haasteistaan.

Asiakkaat eivät etsi pelkästään jakelukumppaniaan tarpeisiinsa. Jakelukumppanilla on oltava vakaat ja dynaamiset tukitoiminnot, jotta he voivat vastata haastaviin ja kehittyviin liiketoimintamarkkinoihin. Farnell keskittyy alkavana vuonna kolmeen keskeiseen strategiseen prioriteettiin, joiden avulla se pystyy parhaiten tukemaan asiakkaiden tarpeita tänään ja huomenna. Painopisteitä ovat digitaalinen muunnos, mukautuvuus ja parannettu asiakastuki.

Pandemian vaikutukset kiihdyttivät suuntausta kohti digitaalista kaupankäyntiä. Suurin osa Farnellin asiakkaista aloittaa matkansa verkossa ja yli 70 prosenttia suorittaa ostonsa digitaalisella alustalla. Kuluneen vuoden aikana Farnell on toteuttanut maailmanlaajuisilla verkkosivustoillaan satoja parannuksia, mukaan lukien alan johtava nopeus. Farnellilla on hyvä asema digitaalisena yrityksenä ja se tekee tarvittavat investoinnit tarjotakseen yhden alan johtavista digitaalisista kokemuksista.

Farnellista on tullut yhä ketterämpi yritys, jonka globaalit tiimit eri toiminnoissa pystyvät reagoimaan ja reagoimaan nopeasti muuttuvaan maisemaan ja sitä seuraaviin asiakkaiden tarpeiden muutoksiin. Tänä vuonna Farnellin asiakkaat ymmärtävät edut useista strategisista investointipäätöksistä, joita liiketoiminta on tehnyt vuodesta 2019 lähtien, kuten täysin toimivan huippumodernin jakelukeskuksen ja tuotevalikoiman kasvamisen yli miljoonaan.

Tavoitteenamme on aina ollut auttaa asiakkaita ratkaisemaan ongelmia, ei vain myydä heille komponentteja. Olemme nähneet asiakkaidemme muuttavan työskentelytapojaan, ja samalla Farnellin vaatimukset jakelukumppanina ovat muuttuneet vastaavasti. Monikanavaisia ​​asiakaspalveluprosessejamme tarkistetaan ja parannetaan jatkuvasti varmistaaksemme, että ne vastaavat asiakkaiden tarpeita riippumatta siitä, mitä ne ovat vuonna 2022 ja sen jälkeen.

Toimitusajat ovat edelleen pitkiä joillakin sektoreilla, kuten eräissä erillispiireissä, tehokomponenteissa, analogisissa ja mikro-ohjaintuotteissa, ja voimme odottaa näiden haasteiden jatkuvan koko vuoden 2022 ajan. Muut tekniikat pääsevät todennäköisesti kohti tyypillisempää kysyntä-tarjontaympäristöä tulevina kuukausina.

Farnellilla on todella vahvat suhteet useisiin markkinoiden johtaviin toimittajiin, minkä ansiosta voimme voittaa monet markkinoiden haasteista. Varmistamme myös kysytyimpien laitteiden nopeuttamisen, jotta läpimenoajat sujuvat mahdollisimman hyvin. Avnet-ryhmän keskeisenä osana Farnell on ainutlaatuisessa asemassa hyödyntää Farnellin ja Avnet-liiketoimintojen yhteistä maailmanlaajuista vahvuutta asiakkaidemme tarvitsemien tuotteiden turvaamiseksi. Teemme myös tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa rakentaaksemme laajan tuotevalikoiman, joka ulottuu usein yhdestä kahteen vuoteen, tarjotaksemme mahdollisimman paljon vakautta haastavissa olosuhteissa.

Chris Breslin, Farnell President