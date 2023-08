OPINION

Näin otat parhaan irti generatiivisesta tekoälystä

Generatiivinen eli luova tekoäly on hätkähdyttänyt niin kuluttajia kuin yritysjohtajiakin. Näkyvimmät esimerkit eli kehittyneet chatbotit ovat kuitenkin vasta välähdys avautuvista mahdollisuuksista. Suurempi vaikutus nähdään, kun yritykset soveltavat generatiivista tekoälyä asiakkaidensa ja työntekijöidensä puolesta, kirjoittaa AWS:n yritysliiketoiminnan johtaja Sari Uusitalo.

Mahdollisia käyttötapauksia on valtava määrä esimerkiksi tuotesuunnittelussa, asiakaspalvelussa ja toimitusketjun hallinnassa. Pilven kautta saatavilla olevat kehittäjäpalvelut avaavat oven tekoälyn laajamittaiseen käyttöönottoon kaikilla toimialoilla.

Generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksien – ja riskien – ymmärtäminen on yritysjohdolle nyt ratkaisevan tärkeää. Pontta nopealle etenemiselle antaa se, että saatavilla olevat edut mutta myös jälkeen jäämisen haitat ovat huomattavan suuria. Seuraavat viisi vinkkiä auttavat alkuun.

Luo vahva datapohja!

Laadukkaiden tekoäly- ja koneoppimismallien kouluttaminen edellyttää korkeatasoista ja yhtenäistä dataa omasta liiketoiminnastasi. Siksi ensimmäinen askel on varmistaa, että yrityksesi data on kunnossa.

Esimerkiksi ohjelmistoyhtiö Autodesk on rakentanut tuote suunnittelijoille generatiivisen prosessin, joka auttaa valitsemaan sopivimman iteraation sen tarjoamista tuhansista vaihtoehdoista. Malli perustuu vahvaan tietostrategiaan, käyttäjän määrittämiin suorituskykyominaisuuksiin sekä tietoihin valmistusprosessista ja tuotantomääristä.

Visioi käyttötapauksia oman datasi ympärille!

Generatiivista tekoälyä voi käyttää yrityksissä esimerkiksi ennakoivien mallien kehittämiseen, sisällöntuotannon automatisointiin tai vaikkapa luomaan paremman tietopohjan investointisuosituksille.

Terveydenhoidossa generatiivinen tekoäly voi auttaa lääkäreitä luomaan diagnoosi-, hoito- ja jatkohoitosuosituksia. Esimerkiksi Philips aikoo käyttää Amazon Bedrock -tekoälypalvelua terveysteknologiatuotteissaan kehittämään kuvankäsittelyominaisuuksia ja yksinkertaistamaan kliinisiä työnkulkuja luovaan tekoälyyn perustuvalla puheentunnistuksella.

Vähittäiskaupassa yritykset hyödyntävät generatiivista tekoälyä esimerkiksi tuotteiden elinkaaren, varastojen ja toimitusten optimointiin sekä myymälöiden pohjaratkaisujen luomiseen ja testaamiseen. Tutkimalla ja tunnistamalla tällaisia tehoälyn käyttömahdollisuuksia varhaisessa vaiheessa yritys voi varmistaa, että investoinnit generatiiviseen tekoälyyn kohdistuvat strategisesti otollisimmille ydinalueille.

Nosta kehittäjiesi tuottavuutta!

Generatiivinen tekoäly voi tarjota merkittävän loikan ohjelmisto- ja tuotekehittäjien tuottavuuteen. Tehokas apu toistuviin koodaustehtäviin, testaukseen ja virheenkorjaukseen vapauttaa kehittäjät keskittymään monimutkaisempiin tehtäviin, jotka vaativat ihmisen ongelmanratkaisutaitoja. Tietohallintojohtajien ja kehitystiimien on tärkeää kartoittaa yhdessä alueet, joilla generatiivinen tekoäly voi parhaiten lisätä tuottavuutta ja lyhentää kehitysaikaa.

Suhtaudu tuotoksiin varauksella!

Generatiivinen tekoäly on vain niin hyvää kuin data, jolla se on koulutettu. Aina on olemassa virheiden tai epätarkkuuden riski. Joskus tuloksena on jopa puhdas hallusinaatio: vaikka vastaus vaikuttaa uskottavalta, se onkin aivan puuta heinää. Varmista, että tekoälyn tuotoksia käsitellään suuntaa antavina, ei ohjaavina.

Liiketoimintajohdon odotuksia tulosten tarkkuudesta on tärkeää hallita, ja tekoälyn vastuulliseen käyttöön liittyvät erityishaasteet on otettava huomioon. Saatavilla olevat mallit ja järjestelmät ovat vielä alkuvaiheessa, eikä ihmisen viisautta ja arvostelukykyä voi korvata.

Mieti tarkasti tietoturvaa, lainsäädäntöä ja vaatimustenmukaisuutta!

Tietoturva ja yksityisyys ovat ensiarvoisen tärkeitä kaikessa teknologiassa, ja luova tekoäly nostaa esiin myös uusia tekijänoikeuskysymyksiä. Generatiivisen tekoälyn käyttö vastuullisella ja turvallisella tavalla vaatii tietohallintojohtajilta tiivistä yhteistyötä tietoturvan ja juridiikan asiantuntijoiden kanssa. Suunnitelmissa on otettava huomioon regulaatio sekä varmistettava, kuka omistaa käyttämäsi datan.

Generatiivisella tekoälyllä on potentiaalia olla murrosteknologia, jolla voidaan ratkaista vaikeita ongelmia, täydentää ihmisen kyvykkyyksiä ja parantaa tuottavuutta. Paras tie generatiivisen tekoälyn onnistuneeseen hyödyntämiseen liiketoiminnassa on tarttua rohkeasti uuteen teknologiaan.

Kirjoittaja Sari Uusitalo toimii Amazon Web Servicesellä Pohjoismaiden yritysliiketoiminnan johtajana.