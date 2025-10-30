OPINION

Nvidia-sopimus voi olla Nokialle lottovoitto

Nokia on solminut miljardiluokan yhteistyösopimuksen yhdysvaltalaisen tekoälypiirejä ja -palvelimia kehittävän Nvidian kanssa kehittääkseen niin sanottua tekoälypohjaista mobiiliverkkoa. Tämän AI-RAN-tekniikan pitäisi olla keskeinen moottori, joka vauhdittaa siirtymää 5G:stä 6G:hen.

Nvidia sijoittaa Nokiaan miljardi dollaria. Vaikka kyse on pikkurahasta maailman suurimmalle puolijohdeyritykselle, se on erittäin merkittävä Nokian kannalta. Nokia varmistaa paikan, jossa määritellään tulevaisuuden verkkoteknologiat. Tällä kertaa kyse ei ole vain uudesta radiotekniikasta, vaan koko mobiiliverkon uudesta ajatusmallista, kun tekoälystä tulee keskeinen osa verkon ohjausjärjestelmä.

Tulevaisuuden verkot eivät vain siirrä dataa, vaan analysoivat ja optimoivat itse omaa toimintaansa reaaliaikaisesti – miten kaistaa käytetään, missä syntyy pullonkauloja ja milloin verkko tarvitsee lisää kapasiteettia. Tässä maailmassa “verkon älykkyys” ei ole enää markkinointitermi, vaan konkreettinen kilpailuetu.

Nvidian perustaja Jensen Huang kuvasi sopimusta Yhdysvaltojen “paluuna tietoliikenteen johtoon”. Tässä on mukana selkeä geopoliittinen viesti: amerikkalainen teknologiahalu kattaa nyt myös tietoliikenneinfrastruktuurin, joka on pitkään ollut eurooppalaisten (Nokia, Ericsson) ja aasialaisten (Huawei, Samsung) hallussa.

Nokian uusi toimitusjohtaja Justin Hotard asetti linjan yhtä korkealle. - Seuraava askel ei ole vain 5G:stä 6G:hen, vaan koko verkon uudelleensuunnittelu tekoälyllä ohjatuksi.

Yhteistyön ensimmäiset kokeilut tehdään T-Mobile U.S.:n verkoissa vuonna 2026. Tähän hankkeeseen Dell toimittaa laskentainfran ja Nvidia tarjoaa tekoälypiirit ja ohjelmistoalustan.

Suomen rooli mietityttää

Vaikka sopimus on historiallinen, suomalaisen näkökulman kannalta on vielä yksi avoin kysymys: saadaanko osa AI-RAN-kehityksestä Suomeen – vai jääkö teknologinen painopiste Yhdysvaltoihin?

Nokia ei ole kommentoinut asiaa, mutta yhtiöllä on Suomessa edelleen vahva tutkimus- ja kehitysverkosto, erityisesti Oulussa, Tampereella ja Espoossa. Juuri siellä kehitettiin aikanaan Nokian ensimmäiset 5G-radiot ja monia verkon ohjelmistoratkaisuja, joista tuli myöhemmin yhtiön ydinosaamista. Syyskuussa Nokia avasi Ouluun uuden radioteknologian innovaatiokeskuksen. Meille kaikille sopisi hyvin, että AI-RAN-konspetia kehitettäisiin Home of Radio -kampuksella pohjoisessa Suomessa.

AI-RAN-hankkeessa kyse on paljon muustakin kuin laitteista: se yhdistää tekoälymallien kouluttamisen, verkon ohjausalgoritmit ja reunalaskennan (edge computing). Näitä osaamisalueita Suomesta löytyy laajalti esimerkiksi Aalto-yliopistosta, VTT:ltä ja CSC:stä.

Jos Nokia päättää hyödyntää kotimaista osaamista, Suomi voisi saada osansa seuraavan sukupolven verkkojen kehityksestä. Se olisi myös selvä poliittinen ja teollinen viesti: tekoälyn ohjaamat verkot voivat olla osa Suomen teknologista vientitarinaa.

Nokialle tämä on mahdollisuus palauttaa asemansa teknologiakehityksen eturintamaan – ja samalla osoittaa, että eurooppalainen osaaminen voi edelleen olla relevanttia Yhdysvaltain ja Aasian jättien puristuksessa.

Jos osa AI-RAN-kehityksestä saataisiin Suomeen, se olisi todellinen lottovoitto koko suomalaiselle teknologiaekosysteemille. Mutta se vaatii, että Suomessa osataan nähdä tämä hetki strategisena mahdollisuutena.