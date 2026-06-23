- Olennaista ei ole yksittäinen dramaattinen häiriö. Ongelmat rakentuvat usein hiljalleen eri puolille IT-ympäristöä. Näin kuvailee Kyndryl Nordicsin konsultointi- ja ratkaisuliiketoiminnasta vastaava Charlotte Berg yhtiön näkemystä IT-operaatioiden seuraavasta kehitysaskeleesta. Kyndrylin mukaan tekoäly voi auttaa tunnistamaan ongelmien todelliset syyt ja estämään käyttökatkokset ennen kuin ne ehtivät vaikuttaa liiketoimintaan.
Kyndryl on tuonut Bridge-alustalleen uuden tekoälyominaisuuden, jonka tavoitteena on siirtää IT-operaatioita häiriöiden korjaamisesta niiden ehkäisyyn. Ratkaisu analysoi sovelluksista, infrastruktuurista ja päivittäisestä IT-toiminnasta kerättävää dataa ja etsii tapahtumien välisiä syy-seuraussuhteita.
Bergin mukaan monet nykyiset observability- ja AIOps-ratkaisut tunnistavat tehokkaasti samanaikaisesti esiintyviä tapahtumia, mutta niiden perusteella ei aina pystytä selvittämään, mikä todella aiheuttaa ongelman. Kyndryl pyrkii tunnistamaan tapahtumaketjuja, joissa esimerkiksi konfiguraatiomuutos, resurssipula tai sovelluksen hidastuminen johtaa myöhemmin laajempaan häiriöön.
– Monet alustat osaavat näyttää samanaikaisesti tapahtuvia signaaleja. Haasteena on selvittää, mikä todella aiheuttaa ongelman. Pyrimme tunnistamaan tapahtumien väliset syy-seuraussuhteet, jotta IT-tiimit ymmärtävät, mistä ongelma johtuu ja miten se voi kehittyä, Berg sanoo.
Yhtiön mukaan järjestelmä kykenee automaattisesti havaitsemaan poikkeamia, tekemään juurisyyanalyysiä ja ehdottamaan korjaavia toimenpiteitä. Tietyissä tilanteissa se voi myös automatisoida vastetoimia, mutta liiketoimintakriittisissä ympäristöissä päätöksenteossa säilyy edelleen ihmisen rooli.
Kyndrylin mukaan tekoälyn suurin hyöty ei ole yksittäisten vikojen korjaamisessa vaan niiden ennakoinnissa. Bergin mukaan tavoitteena on tunnistaa ne olosuhteet, jotka tyypillisesti johtavat käyttökatkoihin hybridisissä ja monitoimittajaympäristöissä, joissa ongelmat harvoin syntyvät yhden äkillisen vian seurauksena.
– Keskitymme tunnistamaan ne tekijät, jotka tavallisesti johtavat häiriöihin. Mitä aikaisemmin riski havaitaan, sitä enemmän aikaa tiimeillä on puuttua tilanteeseen ennen kuin siitä aiheutuu liiketoimintavaikutuksia, Berg sanoo.
Kyndrylin mukaan kyse on siirtymästä reaktiivisesta häiriönhallinnasta kohti ennakoivaa toimintamallia. Yhtiön tavoitteena on, että tekoäly ei ainoastaan kerro mitä IT-ympäristössä tapahtuu, vaan auttaa ymmärtämään miksi se tapahtuu ja miten häiriöt voidaan estää ennalta.