Miten jakelija voi tuoda lisäarvoa kestävästi?

Elektroniikkakomponenttien jakelija on nykyään paljon muutakin kuin kätevä tuotteiden markkinapaikka. Itse asiassa viisaan valinnan tekeminen elektronisten komponenttien jakelijoiden suhteen voi johtaa joukkoon lisäarvoetuja. Tämä ei ei koske vain osien toimitustapaa, vaan myös niiden antamaa kestävän kehityksen lupausta.

Artikkelin on kirjoittanut Heilindin tuotepäällikkö Traian Moga.

Hyvä esimerkki lisäarvosta on komponenttien modifiointi-, kokoonpano- ja kokoonpanopalvelut, joiden tarkoituksena on pienentää varastotasoja, vähentää riippuvuutta pitkien toimitusaikojen erikoiskomponenteista, päästä eroon tehtaan vähimmäistilausmääristä ja vapauttaa valmistusresursseja kriittisempiin tehtäviin. Osien modifiointi voi ulottua kaikkeen, esimerkiksi värikoodauksesta aina erikoismerkintöihin ja räätälöityihin merkintöihin.

Toinen lisäarvoa tuova palvelu, jota arvostetut jakelijat tarjoavat yhä enemmän, on lähetysvarasto, joka on variaatio automaattisen täydennyksen konseptista. Kuten tavanomainen automaattinen varastojen täydennys, myös siinä materiaali lähetetään asiakkaalle sen perusteella, kuinka sitä viedään varastosta tuotantoon verrattuna siihen, mitä materiaalisuunnittelun (MRP) mukaan valmistuksen edellytetään. Automaattisen täydennyksen tapaan asiakkaan varastossa tai valmistuskerroksessa säilyy pieni vara- tai turvallisuusvarasto.

Lähetysvarasto eroaa tästä pääasiassa siten, että turvallisuusvarasto on jakelijan, ei asiakkaan omistuksessa. Laskutus tapahtuu vain kulutuksen perusteella, jolloin keskimääräiset varastotasot, maksamatta olevat velat ja jaksoajat pienenevät. Tunnetut jakelijat tukevat usein useita lähetysmalleja tarjotakseen asiakkaille helposti saatavilla olevia tuotteita.

Muihin toimitusketjun palveluihin, joiden merkitys markkinoilla kasvaa koko ajan, sisältyy varattu varasto, jossa valikoimaa hallitaan vastaamaan erikoisvaatimuksia ja kulutusta. Toinen on VMI eli myyjän hallinnoima varasto, jossa MRP-integrointia tai jonkinlaista varastomateriaalien täydennysjärjestelmää käytetään varastokirjanpidon hallintaan.

Sähköinen tiedonvaihto eli EDI on toinen alue, jolla asiakkaat voivat nauttia eduista sekä ajan että kestävyyden (sustainability) kannalta. Minkä tahansa EDI-kumppanuuden tavoitteena on vähentää manuaalista asiakirjojen käsittelyä, joka on kallista, hidasta, virhealtista ja paperijätettä lisäävää. Onnistunut EDI-käyttöönotto antaa molemmille osapuolille mahdollisuuden automatisoida rutiinitapahtumat eliminoimalla suuren osan tästä kalliista, arvonlisää tuottamattomasta paperirumbasta. EDIin voidaan lisätä toimintoja, kuten laskutusta, ennusteita, tarjouksia, ostotilauksia, toimitusilmoituksia ja muuta.

Paperin vähentäminen on tietenkin tärkeää, mutta elektroniikan toimitusketjun todellinen kestävyys menee paljon syvemmälle. Vihreät toiminnot kattavat kaiken kierrätyksestä ja energiatehokkuudesta aina ympäristöystävällisten tuotteiden tarjoamiseen. Yhä useammat elektroniikka-alan yritykset pyrkivät yhä enemmän hankkimaan kestäviä ratkaisuja esimerkiksi tuotantoalueilta, joita ei määritellä konfliktialueiksi.

Jakelijalta kannattaa aina kysyä, ovatko mineraalit tai metallijohdannaiset hankittu metallitehtaista tai muista lähteistä konfliktialueilla. Konfliktialueilta ostamista on tärkeää välttää, koska aseelliset konfliktit rahoitetaan usein tällaisten resurssien hyödyntämisellä. Jakelijoiden tulisi olla tietoisia velvollisuuksistaan tällä alueella ja tarjota tarvittava avoimuus sen varmistamiseksi, että asiakkaat voivat ostaa turvallisesti tietäen, että heidän tuotteensa edistävät maailman luonnonvarojen rauhanomaista, oikeudenmukaista ja kestävää käyttöä.

Elektroniikan toimitusketju voi parantaa ympäristöosaamistaan on kierrätetyn muovin lisääntynyt käyttö. Kannattaa muistaa, että on olemassa monia määritelmiä siitä, mikä tekee elektronisesta tuotteesta kestävän. Kierrätetyn muovin käyttö on yksi asia, mutta jos tuotteen valmistamiseen on käytetty runsaasti energiaa, onko se todella kestävä ympäristön kannalta? Kertynyt energia määritellään tyypillisesti tietyn tuotteen valmistukseen käytetyksi energiamääräksi. Tässä yhtälöön vaikuttavia tekijöitä on paljon, mukaan lukien komponentin paino, pakkaustyyppi, sisäinen monimutkaisuus ja logistiikka, vain muutama listataksemme.

Muita huomioon otettavia asioita ovat energian optimoitu käyttö käytön aikana sekä komponentin arvioitu pitkäikäisyys. Entä käyttöpotentiaali elinkaaren jälkeen? Yhä useampaa elektroniikkalaitetta voidaan käyttää myös sen jälkeen, kun ne ovat täyttäneet tehtävät, jota varten ne on suunniteltu. Esimerkiksi joskus tuote voidaan korjata tai käyttää uudelleen tai myöhemmin kierrättää joksikin muuksi.

Hyvämaineiset jakelijat suorittavat arviointeja, jotka kattavat kuin toimittajien kestävyyden ympäristön kannalta, säänneltyjen aineiden hallinnan, konfliktimineraalit, kierrätyshankinnat, työolojen parantaminen ja vastuulliset hankinta-aloitteet. Yrityksenlaajuisen kestävyysstrategian tukeminen tällä tavalla auttaa jakelijaa asemoimaan itsensä kestäväksi peluriksi alueilla, jotka ovat elintärkeitä koko toimitusketjun kestävälle toiminnalle.