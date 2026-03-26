TECHNICAL ARTICLES

SSD:stä tuli turvapiiri

Teollisuuden ja kenttälaitteiden tallennus ei ole enää pelkkää muistia, vaan osa järjestelmän kyberturvaa. Silicon Motionin DefendMax tekee SSD:stä aktiivisen suojakerroksen, joka estää datan korruptoitumisen, torjuu hyökkäyksiä ja pitää järjestelmän käynnissä myös pahimmissa häiriötilanteissa.

Kestäville tallennusratkaisuille on tarvetta vaativien olojen sovelluksissa, joita käytetään esimerkiksi teollisuusautomaatiossa, kuljetuksissa, öljyn ja kaasun jalostuksessa, kaivostoiminnassa, turvallisuusalalla, energia-alalla, rakennusteollisuudessa ja maataloudessa. Tällaisten haasteellisiin oloihin tarkoitettujen sovellusten markkinoiden yleistymistä vauhdittavat useat tekijät: vaativiin ympäristöihin tarkoitettujen kestävien ja luotettavien laitteiden lisääntynyt kysyntä, biometrisen varmentamisen ja tiedonsiirron kehittyminen sekä automaation ja digitalisaation kasvutrendit valmistuksessa ja logistiikassa.

Erittäin luja, ketterä ja resilientti tallennusväline

Vaativissa oloissa sijaitsevien sovellusten keskuksena olevien tietokonejärjestelmien on pystyttävä toimimaan monista haasteista riippumatta, jotta riittävän vakaa ratkaisu saadaan aikaiseksi. Järjestelmältä vaaditaan hyvin tiukkoja turvatoimia, kuten salaus- ja turvakäynnistysprosesseja estämään kyberturvallisuusuhkia. Näihin yhdistyy myös käytännön vaatimuksia, kuten kyky kestää ankaria olosuhteita, iskuja ja tärinää. BGA SSD:t on varustettu luotettavalla ja nopealla käynnistysajurilla, joka on varmatoiminen, iskunkestävä, kevyt ja vähän tehoa kuluttava. Myös hiljaisuus ja alhainen lämmöntuotto tekevät niistä soveliaita vaativiin sovelluksiin. Niitä käytetään hyvin monenlaisissa laitteissa vaativiin oloihin tarkoitetuista lujatekoisista tietokoneista ja kannettavista viestintälaitteista ajoneuvoihin asennettaviin järjestelmiin, joissa vaaditaan nopeaa ja luotettavaa tiedonsiirtoa ja navigointidatan käsittelyä (kuva 1).

Kuva 1. FerriSSD on täydellinen tallennusratkaisu kovaa käyttöä kestävissä sulautetuissa ja kannettavissa sovelluksissa.

Silicon Motionin DefendMax-suojauksella varustetut FerriSSD-ajurit täyttävät edellä mainitut laatukriteerit tarjoten hankintaedustajille ja käyttäjille kentällä toimintavarman järjestelmän.

DefendMax perustuu Silicon Motionin kehittämään älykkääseen suojaukseen, joka on todennettu käyttökelpoiseksi suurta järjestelmäintegriteettiä vaativissa sovelluksissa. Tällaisia tuotteita ovat IntelligentGuard kyberhyökkäysten estämiseen, IntelligentShield suojaukseen tehohäiriöiden varalta ja IntelligentThermal lämpötilan valvontaa ja jäähdytystä varten.

Edelleen IntelligentScan suorittaa proaktiivista, itseskannaavaa datapäivitystä datan säilyttämistä ja datan kertymisen käsittelyä varten (parantaen SSD:n kykyä säilyttää dataa laitteen elinkaaren ajan) ja IntelligentCache on varustettu välimuistia väliaikaisesta tiedosta tyhjentävällä ominaisuudella mahdollistaen purskekirjoituksen hälytysdatan tallentamista vaativien sovellusten käsittelyä varten.

DefendMax käsittää Silicon Motionin laajakaistaisen LDPC ECC -suorittimen yhdistettynä SMI Groupin RAID:iin ja koko datatien suojauksen, mikä on yhteistä kaikille FerriSSD-ajureille, erinomaisen dataintegriteetin toteuttamiseksi lujarakenteisissa haihtumattomissa BGA-tallennusvälineissä. Kaikki FerriSSD-sarjan tuotteet tukevat 3D SLC-mode ja TLC-mode NAND flash -piirejä.

Torju hakkerien hyökkäykset lataamalla mikrokoodi

DefendMaxin IntelligentGuard-teknologia tarjoaa edistyneen varmennuksen ja suojauksen FerriSSD-laiteohjelmistolle estämään kyberhyökkäyksiä ja siten takaamaan lujan datasuojauksen ja virheettömän toiminnan. IntelligentGuardin turvaominaisuuksiin kuuluu datan salaus varmennetulla laiteohjelmistosuojauksella (kuva 2).

Kuva 2. IntelligentGuard-teknologia ylläpitää käynnistyksen tietoturvaa vahvistamalla SSD:n laiteohjelmiston todennus- ja suojausmekanismeja.

Suojaus tehon katkeamisen varalle

DefendMax sisältää FerriSSD IntelligentShield -suojauksen tehonsyötön katkon aikana menetetyn datan suojaamiseksi. IntelligentShield tarkkailee tehonsyötön epävakautta ja toimii nopeasti tallentamalla kaiken siirtymässä olevan datan osoitetulle turva-alueelle. Kun data on kaikkein haavoittuneimmillaan, kuten esimerkiksi kirjoitusoperaation aikana, datan kartoituksessa tai kulumisen tasauksessa, exchange-välimuistitilassa tai päivitettäessä tai synkronoitaessa metadataa, IntelligentShield estää datahäviöitä varmistamalla, että FerriSSD pysyy yhdenmukaisena, luotettavana ja korruptoimattomana.

Yhdenmukainen toiminta lämpötilasta riippumatta

IntelligentThermal valvoo ajurin lämpötilaa ja aktivoi nopeasti viilennyksen estääkseen ylikuumenemisen. Oikea lämpötilan säätö pidentää SSD:n käyttöikää, säilyttää tallennetun datan integriteetin ja ylläpitää optimaalista ajurin suorituskykyä yhdenmukaisella saantiajalla, siirtonopeudella ja minimaalisella latenssilla. IntelligentThermal voi tukea joko isäntäohjattua lämmönhallintaa (HCTM) tai ajuriohjattua lämmönhallintaa (DCTM) säätääkseen lämpötilaa ja mahdollistaen SSD:n luotettavan toiminnan haastavissa olosuhteissa korkeissa ympäristön lämpötiloissa.

Jatkuva levyn ylläpito

DataRefreshillä varustettu IntelligentScan suorittaa automaattisen skannauksen ja kunnostamisen takaamalla, että kaikki levylle tallennettu data on kaiken aikaa ja kaikissa paikoissa, mukaan lukien turva-alueet, luettavissa ja kirjoitettavissa virheettömästi. Sen ansiosta datan tallennusaika lisääntyy ja SSD:n käyttöikä pitenee.

Kuva 3. IntelligentScan ja DataRefresh tarjoavat edistyneet mahdollisuudet datahäviöiden ja virheiden korjaukseen, mikä pidentää SSD:n käyttöikää.

Luja ja korroosionkestävä

Muita ominaisuuksia ovat reaaliaikainen ”lennossa tapahtuva” virheenkorjaus sekä kyky esimerkiksi SER-käsittelyyn ja itsestään palautumiseen. FerriSSD:issä yhdistyvät perinteisten BCH- ja RS-koodausytimien tarjoama ensimmäisen tason virheenkorjaus ja Silicon Motionin kehittämä tehokas toisen tason virheenkorjaus, joka perustuu pienen tiheyden pariteettitarkastukseen ja ryhmäsivun RAID-algoritmiin (kuva 3). Tuloksena on pidempi huollettavuus ja kestävyys erilaisia potentiaalisia häiriötilanteita ja yhtäkkisiä virhetilanteita vastaan.

Kuva 4: Ensimmäisen ja toisen tason virheenkorjaus sekä ryhmäsivun RAID tuovat ylivoimaista häiriönsietokykyä.

DefendMax-suojauksella varustettujen FerriSSD-ajurien etuna on myös erinomaisesti korroosiota kestävä suunnittelu, jossa on kultakäsitellyt liitinnastat ja käytetään rikkikestäviä passiivikomponentteja, kuten vastusmatriiseja. Ajurit ovat DWPD-spesifioituja (Drive Writes per Day), mikä takaa virheettömän luotettavuuden ja riittävästi tallennustilaa kaikkea isäntään kirjoitettavaa dataa varten ajurin käyttöiän ajaksi.

Taulukko 1. FerriSSD-määritykset.

Yhteenveto

FerriSSD:ssä yhdistyy teollisuusstandardin mukainen ohjaintekniikka Silicon Motionin edistyneeseen suojaustekniikkaan ympäristöriskejä ja hakkerointiuhkia vastaan, käsittäen luotettavat NAND flash -piirit ja niiden oheiskomponentit pakattuna lujarakenteiseen BGA-koteloon.

Rakenteeltaan kompaktin kokoisena ja kestävänä suorituskykyinen FerriSSD soveltuu hyvin ainutlaatuisia ratkaisuja vaativiin sovelluksiin niin sulautettuihin kuin kannettaviin järjestelmiin. Luotettavuus, kestävyys ja turvallisuus ovat olennaisia, kun tarkoituksena on löytää ratkaisuja ankarissa olosuhteissa toimivien sovellusten tiukkoihin vaatimuksiin, jotta voidaan varmistaa toiminnan tehokkuus tehtävän kannalta kriittisissä tilanteissa.