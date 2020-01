Alibaba kehittää erikoista taipuisaa puhelinta

Kiinalainen Alibaba tunnetaan verkkokauppajättinä, joka rikkoo valtavilla volyymeillään erilaisia verkkokaupan ennätyksiä. Nyt yhtiö kehittää omaa taipuisaa puhelinmalliaan, joka vielä eroaa tähän asti esitellyistä. Mallissa on kaksi taipuisaa kohtaa.

LetsGoDigital-sivusto kertoo Alibaban maaliskuussa 2019 WIPOn prosessiin jätetystä patentista, joka on hyväksytty tällä viikolla. Patentin kaaviokuvista näkyy laitteen erikoinen rakenne. Se taipuu kahdesta kohtaa kasaan erittäin pieneksi paketiksi taskussa.

Yritykset ovat patentoineet kahden taivekohdan laitteita aiemminkin, mutta niissä ruutu taipuu vaakasuunnassa. Alibaban lienee ensimmäinen, jossa näyttö taipuu pituussuunnassa.

Uutta on sekin, että kokoon taivutettuna laitteen kanteen jää näyttö. Siitä voidaan patenttihakemuksen mukaan nähdä esimerkiksi viestit ja tulevat puhelut.

Patenttipiirrosten perusteella on tietenkin vaikea sanoa, onko Alibaba tuomassa taipuisaa puhelintaan markkinoille. Kuvissa siinä näkyy vain kaksi fyysistä näppäintä, todennäköisesti virtanäppäin ja äänenvoimakkuuden säädin. Kameroita kuvissa ei näy, mutta tuskinpa kukaan toisi tarjolle älypuhelinta ilman kameraa.

Taipuisia puhelimia on arkkinoilla jo useita. Huawein Mate X on 2300 euron hintainen laite, mutta edullisin on 350 dollaria maksava Escobar-puhelin. Alibaban laitteen uskotaan markkinoille tullessaan olevan aggressiivisesti hinnoiteltu.

