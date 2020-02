Myös Embedded Word vaarassa peruuntua koronaviruksen takia

GSMA-järjestö ilmoitti eilen, että telealan tärkein messutapahtuma Mobile World Congress perutaan koronaviruksen aiheuttamien riskien takia. Nyt näyttää siltä, että myös sulautetun tekniikan tärkein messu Embedded World on vaarassa peruuntua.

Nürnbergin Embedded World on järjestetty viimeiset kolme vuotta samaan aikaan Barcelonan MWC-tapahtuman kanssa. Kun yritykset alkoivat viikko sitten ilmoittaa MWC-osallistumisensa peruuttamisesta, Embedded Worldin osalta mitään asiaan viittaavaa ei kuultu.

Nyt STMicroelectronics on ilmoittanut jäävänsä pois MWC:n lisäksi Embedded Worldista. Tänään Microchip on ilmoittanut jättävänsä myös Embedded Worldin väliin. Kyse on kahdesta eturivin puolijohdeyrityksestä sulautetuissa sovelluksissa, joten todennäköisesti monet seuraavat niiden esimerkkiä.

Embedded World on Barcelonan kännykkämessuja pienempi tapahtuma, mutta sulautettujen alueella se on selvä ykkönen maailmassa. Viime vuonna EW:ssä oli yli 1100 näytteilleasettajaa ja 31 tuhatta messuvierasta. Tapahtuman yhteydessä on aina erittäin vankka tekninen seminaarikokonaisuus.