Zigbee-dataa vuosia pienellä nappiparistolla

Zigbeellä on omat kannattajansa IoT-verkkotekniikoiden joukossa. Austinilainen Silicon Labs on nyt tuonut tarjolla uuden piiriperheen, joka mahdollistaa aiempaa energiatehokkaampien Zigbee-yhteyksien tuomisen IoT-laitteisiin.

Kyse on 2,4 gigahertsin alueella toimivasta EFR32FG22-perheestä, joka perustuu viime vuonna esiteltyyn Gecko 2 -alustaan. SiLabsin mukaan radiopiirit sopivat esimerkiksi vähittäiskauppaan, jossa ne voivat yhdistää elektroniset hyllymerkinnät tai -tagit kaupan järjestelmään.

FG22-piireille on integroitu 38,4 megahertsin Arm Cortex-M33 -ohjain sekä tehokas radio, jonka vastaanottoherkkyys on -106,4 dBm. Dataa lähettäessään piiri tarvitsee 8,2 milliampeerin virran ja vastaanotossa vain 3,6 milliampeeria. Koska IoT-laite on enimmän osan aikaa nukuksissa, putoaa piirien virrantarve syvässä lepotilassa 1,2 mikroampeeriin.

EFR32FG22 -sovellusten suunnitellaan alkavan toimittaa maaliskuussa. Piirit on paketoitu joko 5 x 5 millimetrin QFN40- tai 4 x 4 millimetrin QFN32-koteloon. Kehitys onnistuu Simplicity Studio -työkaluilla 99 dollaria maksavalla kortilla. Lisätietoja SiLabsin sivuilta.