Tiukempaa koodia Arm-piireille

Saksalaisen sulautettujen laitteiden kehitystyökaluja tarjoava SEGGER on lisännyt uuden kääntimensä suosittuun Embedded Studio for ARM- ja Cortex-M -työkaluihinsa. Käännin on viritetty tuottamaan optimoitua Thumb-2-koodia uusimmille Cortex-A- ja Cortex-M-piireille.

Embedded Studio for ARM / Cortex-M sisältää nyt kolme erilaista käännintä: GCC, Clang ja SEGGERin oman kääntimen. Uusin käännin on selvästi parempi kuin GCC ja tavallinen Clang useimmissa vertailuarvoissa. Se sekä pienentää generoidun koodin kokoa että parantaa sen nopeutta.

Käännin on Clangista johdettu. SEGGERin mukaan se vie Cortex-A- ja Cortex-M-koodin uudelle tasolle. Käyttäjä voi itse valita, mitä käännintä käyttää koodin viemisessään raudalle. Kaikkien kanssa käytössä on SEGGERin sama virheenkorjaus, versionhallinta, projektinhallinta sekä kirjastot.

Työkalu on ilmaiseksi käytettävissä esimerkiksi oppilaitoksissa ja aina, kun tavoitteena ei ola kaupallinen tuote. Lisätietoja tai Embedded Studio -työkalujen lataaminen löytyy täältä. Työkalut toimivat Windows-, macOS- ja Linux-ympäristöissä.