Raportti: Embedded Worldissa koronan varjossa

Embedded World avasi tiistaina itsepäisesti ovensa koronaviruksesta huolimatta. Elektroniktidningenin Jan Tångring raportoi hiljaisista messuhalleista.

Hiljaiset, kyllä, mutta eivät hallit tyhjiä ole. Järjestäjät ovat koonneet näytteilleasettajat - ne, jotka eivät peruneet tuloaan – pienempään määrään saleja. Edelleen on kuitenkin vaikea liikkua nopeasti käytävillä, kun on kiire seuraavaan tapaamiseen.

Kerrankin Embedded Worldissä mahtuu istumaan. Halleissa on suuria tyhjiä alueita, joilla piti olla näyttelyosastoja. Nyt ne on täytetty erityyppisillä istuimilla: tuoleilla, sohvilla, penkeillä ja tyynyillä. Halleissa on viheralueita ja suuria väriä vaihtavia lattiavalaisimia. Vaadin tätä myös ensi vuonna! Osastojen välillä istuinpaikan löytäminen on aina ollut vaikeaa Embedded Worldissä. Jos haluaa kirjoittaa jotakin läppärillään, on aiemmin joutunut juoksemaan ensin lehdistöhuoneeseen. Ja sitten taas takaisin halleihin.

Pääasiassa suuret näytteilleasettajat ovat jättäneet messut väliin. Hylätyt osastot näyttävät lohduttomilta. Kohtalokkaimmalta näyttävät hylätyt osastot. Välillä edessä on sulkunauhat. Välillä messuvieraat ovat miehittäneet hylätyt messuosastot, kun ovat löytäneet pistokkeen puhelimelleen, pöydän läppärilleen tai nojatuolin, johon upota. Julisteet ovat yhä seinillä, joista roikkuu tyhjiä jatkojohtoja.

Onko halleissa hiljaista? No, melua on oikeastaan aiempaa vähemmän. Suuret näytteilleasettajat puuttuvat, ja yleensä ne aiheuttavat eniten melua demoillaan ja yleisöä keräävillä esityksillään.

Me, jotka olemme Nürnbergiin uskaltautuneet, tunnemme olevamme rohkeita. Ainakin vähän. Ja jos ole rehellinen, osa porukasta vähän naureskelee sinulle, joka et uskaltanut tulla. Joka tapauksessa olemme kaikki sitä mieltä, että koronaviruksen vaaraa on liioiteltu.

Silti kaikkialla on käytettävissä käsidesiä. Paitaansa voi liittää punaisen tarran, jossa tekstin mukaan ”on ok olla kättelemättä”. Messuilla onkin löytynyt uusia tapoja tervehtiä. Japanilaisyrityksen kanssa kumarsimme. Amerikkalaisfirma haluaa tervehtiä kyynärpäällä. Fistpumpit ovat monen mukaan suosittuja. Usein ehtii kuitenkin kätellä, ikään kuin refleksinä ennen kuin sitä edes ajattelee.

Teksti ja kuva: Jan Tångring, Elektroniktidningen