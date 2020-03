Huawei lupailee ratkaisua Google-ongelmaan

Huawei on viime keväästä asti ollut hankalassa tilanteessa, kun sen uusiin älypuhelimiin ei ole saanut asentaa Googlen mobiilipalveluita. Yhtiön mobiilipalveluiden kehityksestä Euroopassa vastaavan Jaime Gonzalon mukaan asiassa kannattaa olla kärsivällinen. – Ratkaisu on tulossa, Gonzalo sanoi eilen Huawein kehittäjäpäivänä Helsingissä.

Asia on kuitenkin arkaluonteinen, koska siihen liittyy myös talouspoliittisia kysymyksiä. Siksi Gonzalo asettelee sanansa tarkasti eikä halua kertoa tulevan ratkaisun yksityiskohdista. Mediassa on toki jo raportoitu laajasti, että Googlen on hakenut USA:n oikeusministeriöltä lupaa solmia lisenssisopimus Huawein kanssa. Tämän prosessin aikataulusta ei ole tietoa.

Jos lupa ministeriöltä heltiäisi, Huaweilla olisi valmiudet päivittää esimerkiksi uudet Mate 30 Pro -mallit tukemaan GMS-palveluita. Todennäköisesti Huawei tarjoaisi silloin käyttäjille molempia sovelluskauppoja eli Google Playn ja oman AppGallerynsä.

Gonzalo korosti eilen tiukasti, ettei HMS-palveluissa ole kyse mistään ”varasuunnitelmasta”. Sovelluskauppakin perustettiin jo viisi vuotta sitten Kiinaan, jossa Googlen palvelut eivät valtion politiikan takia ole koskaan olleet käytettävissä. Länsimaissa ongelma on se, että ihmiset ovat tottuneet ja tse asiassa sitoutuneet tiukasti kahteen amerikkalaiseen ekosysteemiin ja sen suosituimpiin sovelluksiin.

Huawei haluaa AppGallerystä kolmannen ekosysteemin ja yrityksellä on käytännössä ainoana valmistajana muskeleita rakentaa sellainen. Mukana on 1,3 miljoonaa kehittäjää ja heille Huawei tarjoaa 24 eri kehityspakettia tai kittiä, joissa on tarjolla lähes tuhat eri rajapintaa.

- Idea on koko ajan ollut alentaa kehittämisen rajakynnystä. Suosimme serverless-mallia, joten sovellusten ylläpito tulee jopa 50 prosenttia halvemmaksi. Lisäksi Quickapps-sovellusten suosio kasvaa nopeasti, Gonzalo selvensi.

Quickapps on tavallaan uusi sovellustyyppi – jopa ekosysteemi – jossa tarjotaan yhdellä napin painalluksella käyttöön tulevia sovelluksia, jotka sopivat erittäin pieneen tilaan. Gonzalon mukaan ne vievät jopa sata kertaa vähemmän muistia kuin standardit Android-sovellukset. Sen ansiosta käyttäjä voi gigatavun tilaan asentaa yli 2000 Quickappsia parinkymmenen natiivisovelluksen sijaan.

Huaweita on erityisesti Yhdysvaltain suunnasta syytetty tietoturvaongelmista, mutta ainakin HMS-ekosysteemissä tietoturva on aivan keskeisessä asemassa. – Kehittäjän identiteetti varmistetaan, kaikki haitallinen käyttäytyminen käy ilmi, asennuskanava on täysin salattu ja lisäksi sovelluksia valvotaan niiden elinkaaren ajan, Gonzalo kertoi.

Koko turvarakennelma on vielä saksalaisen TÜV:n sertifioima. – Koska sen vaatimukset ovat kaikkein kovimmat, Gonzalo sanoi.

Viime vuonna Huawei hylkäsi yli 260 tuhatta AppGalleryyn tyrkyllä ollutta sovellusta. Tämä oli 37 prosenttia kaikista sovelluksista.