Nokian ReefSharkin DSP-osasta tuli tehokkaampi versio

Amerikkalainen CEVA on esitellyt neljännen polven DSP-arkkitehtuurin, jota se kehuu maailman tehokkaimmaksi. Mielenkiintoiseksi uudet XC-piirit tekee suomalaisvinkkelistä se, että niiden edeltäjää käytetään signaalin prosessointiin Nokian ReefShark-tukiasemapiireissä.

ReefShark on ollut viime aikoina julkisuudessa, koska Intelin ongelmat 10 nanometrin prosessissa ovat johtaneet ongelmiin ReefShark-toimituksissa. Nokia on nyt luvannut, että uusi prosessori löytyy 75 prosentista uusista AirScale-tukiasemista tämän vuoden loppuun mennessä. Tällä hetkellä osuus on noin 35 prosenttia.

Neljännen polven CEVA-XC-piirit lisäävät entisestään signaalinkäsittelyn tehoa tukiasemissa. Yhtiön mukaan DSP-piiri pystyy uusiksi suunnitellulla liukuhihnallaan 1,8 gigahertsin kellotaajuuteen, jos piirit valmistetaan 7 nanometrin prosessissa. Intelin tapauksessa 7 nanometriä on toki tällä hetkellä hypoteettinen toteutus, mutta monella muulla 7 nanometriä on jo saatu volyymeihin hyvällä saannolla.

Ensimmäinen uuteen arkkitehtuuriin perustuva prosessori on moniytiminen CEVA-XC16, jota CEVA kehuu kaikkien aikojen nopeimmaksi DSP-piiriksi. Se on suunnattu erityisesti 5G-tukiasemien kantataajuuslaskentaan sekä 5G- ja wifi-reitittimiin.

CEVAn mukaan uusi XC16 on jo suunnittelussa johtavan langattoman toimittajan kanssa seuraavan sukupolven 5G-tukiasemien ASIC-piirille. Vaikka nimiä ei mainita, kyse on Nokiasta ja toisen sukupolven ReefShark-piiristä.

Lisätietoja CEVA-XC16:sta löytyy yhtiön verkkosivuilta.