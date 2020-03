80 ytimen tehokas Arm-palvelinprosessori

Intelin ja AMD:n x86-pohjaiset palvelinprosessorit ovat saaneet kovan kilpailijan Ampere-nimisen startupin ensimmäisestä suorittimesta. Altra-piiri tuo datakeskusten käyttöön jopa 80 Arm N1 -suoritinydintä yhdellä piirillä.

Ampere on Intelin entisen johtajan Renee Jamesin vuonna 2017 perustama yritys. Yritys lanseerattiin hieman yli vuosi sitten ja uusi Altra on ilman muuta sen tärkein julkistus tähän asti. Myös Amperen teknologiajohtaja Atiq Bajwa tulee Inteliltä, toimitusjohtaja Chi Miller puolestaan Applelta.

Altra tulee asiakkaille tarjolla kahtena versiona. Mt Snow -alusta on yhteen räkkipaikkaan sopiva 80 ytimen kortti ja lisätehoa haluaville on tarjolla kaksi räkkipaikkaa vievä Mt Jade. Sen 160 laskentaydintä tarkoittaa samalla palvelinkorttien suurinta tiheyttä laskentaytimissä verrattuna.

Ampere-prosessorit valmistetaan TSMC:n 7 nanometrin prosessissa, jolla niiden kellotaajuus saadaan 3 gigahertsiin. Kaikilla ytimillä on omat L1-tason välimuistinsa, joten jokainen ydin on käytännössä yksi SIMD-prosessori. Ulospäin Altra tukee kahdeksaa DDR4-3200-kanavaa ja koko kortin käytössä on 4 teratavun muistikapasiteetti. Kortilta lähtee peräti 186 PCIe4-linjaa, joten erilaisiin kustomointeihin on riittävästi kapasiteettia.

Moni palvelinkorttien valmistaja työstää jo Altra-pohjaisia ratkaisuja. Käyttäjiin kuuluu esimerkiksi Oracle, joka parhaillaan optimoi omia ohjelmistojaan – Linuxia, Javaa ja tietokantoja – toimimaan uudella prosessorilla.