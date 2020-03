SIM-kortti katoaa puhelimista hitaasti

Operaattori tunnistaa älypuhelimen käyttäjän SIM-kortin avulla, mikä on oikeastaan aika vanhanaikainen ratkaisu. Tunnistautuminen ja laskutus voitaisiin hoitaa myös puhelimen pirikortille juotettavalla piirillä, mutta eSIM on tähän asti edennyt ehkäpä yllättävänkin hitaasti.

ABI Researchin mukaan eSIM-yhteensopivien älypuhelimien maailmanlaajuisten lähetysten odotetaan nousevan yli 225 miljoonaan vuonna 2020. Vuonna 2024 jo lähes puolet älypuhelimista eli vähintään 500 miljoonaa kappaletta olisi eSIM-pohjaisia.

Samsungin tuore Galaxy S20 -sarja on uusin tulokas, jossa perinteisen SIM-korttipaikan rinnalla on eSIM-piiri. Laite on myös kehitystä kuvaava, sillä tähän asti eSIM on istutettu premium-luokan puhelimiin, kuten esimerkiksi Applen uusimmat iPhone-polvet, Googlen Pixel-mallit sekä Motorolan Razr.

Laitevalmistajat tietenin odottavat eSIMistä kasvua. Infineon Technologiesilla on ollut teollisuuden laitteisiin tarkoitettu eSIM-piiriperhe ja nyt tämä OPTIGA-sarja laajentuu myös kulutuselektroniikan laitteisiin. Yhtiö sanoo aloittavansa älypuhelimien eSIM-piirien toimitukset maaliskuussa.

OPTIGA Connect -ratkaisu perustuen Infineonin SLC37-suojauspiiriin, ja se täyttää GSMA:n turvallisuusvaatimukset ja on testattu EAL4 + -standardin mukaisesti.

Infineonin piiri tukee kaikki GSMA-standardeja 3G:stä aina toisen polven 5G-verkkoihin. Piirillä on enimmillään 1,2 megatavua vapaata käyttäjämuistia verkko-operaattorien profiileille, datalle ja lisäsovelluksille.

eSIM on myös fyysisesti SIM-kortteja pienempi. Infineonin piirin mitat ovat 2,9 x 2,5 x 0,4 millimetriä. Tämä antaa suunnittelijoille lisää arvokasta tilaa muille toiminnoille, suuremmalle akulle tai lisämuistille.