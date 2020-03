Korona muuttaa nyt useita tapahtumia virtuaalisiksi ja digitaalisiksi. Messuja on peruttu jo useita ja nyt vaikutus näkyy yritysten muissa tapahtumissa. Altium tarjoaa nyt Academy Live -opetustapahtuman ilmaiseksi verkossa.

Abloy on viime vuosina esitellyt monenlaisia, yllättäviäkin innovaatioita perinteisiin lukkojärjestelmiin. Uusin tulokas on Abloy Beat: säänkestävä riippulukko, joka avataan älypuhelimella digitaalisen avaimen avulla. Bluetoothia hyödyntävä ratkaisu on suunniteltu suoraan kansainvälisille markkinoille.

5G-verkko tulee monin paikoin koostumaan pienistä soluista, joissa tukiasemiin voi olla hankala vetää tarvittavia sähköjohtoja. Onneksi niihin saa nyt sähköt myös ethernetin kautta. Teksasilainen Silicon Labs on esitellyt PoE-piirit, jotka nostavat väylää pitkin siirretyn sähkötehon 90 wattiin.

Euroopan komissio on päättänyt uudesta 50 miljoonan euron investoinnista Euroopan tekoälytutkimuksen verkostojen kehitykseen. Ensimmäisellä hakukierroksella komissio myönsi ELLIS-verkoston ELISE-hakemukselle 12 miljoonaa euroa.

VPN-yhteyksiä kehittävä AtlasVPN on selvittänyt, millä tolalla Yhdysvaltain terveydenhuollon it-järjestelmät ovat, eikä tulos ole kovin hyvä. Taistelussa koronavirusta eli COVID-19-epidemiaa vastaan peräti 83 prosenttia amerikkalaisten terveydenhuoltojärjestelmistä toimii vanhentuneilla ohjelmistoilla.

Ihmisten tiedontarve koronavirusepidemian aikaan on kasvattanut merkittävästi sekä puhe- että dataliikennettä. Telia kertoo kuitenkin, että verkot toimivat edelleen hyvin ja että operaattori on varautunut kasvattamaan verkkojen kapasiteettia tarpeen mukaan.

Microsoft on tuomassa uutta Xbox-konsolia markkinoille loppusyksystä ja nyt yhtiö on kertonut lisätietoja tulevan laitteen ominaisuuksista. Suurin muutos on siirtymisestä 8-bittisestä grafiikasta 16-bittiseen, mutta mukana on myös yllätyksiä. Xbox saa esimerkiksi aivan uuden, oman laajennusmuistinsa.

Nokia lanseerasi kesällä 2018 oman globaalin IoT-palvelualustansa. WING-verkossa dataa on mahdollista siirrellä globaalisti 30 alueellisen palvelukeskuksen avulla. Nyt WING laajenee tukemaan myös 5G-yhteyksiä. Nokian WING -liiketoiminnan johtaja Ankur Bhanin (kuvassa) mukaan WING on erityisesti globaalien asiakkaiden IoT-ratkaisu.

Apple on tänä vuonna julkistamassa uusia iPhone 12 -puhelimia ja tuttuun tapaan yhtiö myös päivittää puhelimiensa sovellusprosessorit. Researchsnipers-sivusto kertoo nyt, että tulevasta A14-piiristä on tulossa markkinoiden ensimmäinen yli kolmen gigahertsin kellotaajuuteen kiihdytetty Arm-prosessori.

The Huawei Mate 30 Pro is a stunning smartphone that has received attention primarily because it does not support Google's mobile services, the GMS framework. But can the user survive with it? What do you have to give up if you want to use all those most popular mobile apps?