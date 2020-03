UWB- ja BLE-radiot antenneineen alle 2 neliösentillä

Insight SIP on esitellyt radiojärjestelmän, jossa samalla sirulle on integroitu sekä ultralaajakaistainen UWB-radio että vähävirtainen Bluetooth Low Energy -radio antenneineen. Moduuli on tästä huolimatta kooltaan vain 14 x 14 x 1,5 millimetriä.

ISP3010-moduuli pitää sisällään myös radioliikennettä ohjaavan mikro-ohjaimen. Moduuli mahdollistaa langattoman tiedonsiirron erittäin tarkalla paikannuksella. 50 metrin etäisyydellä moduuli paikantaa laitteet 10 sentin tarkkuudella.

Sovelluksiin, joiden etäisyys on yli 50 metriä, ISP3010-moduulia voidaan käyttää yhdessä ulkoisten optimoitujen UWB-antennien kanssa samalla tarkkuudella antennin kokoonpanosta riippuen. Vaihtoehtoisesti ISP3010 voi toimia itsenäisenä tunnisteena, sillä intergroitu ohjain kykenee tehokkaaseen liukulukulaskentaan.

Piiri perustuu DecaWaven yhden sirun UWB-lähetin-vastaanottimeen (DW1000) ja Nordic Semiconductorin 2,4 gigahertsin nRF52832-järjestelmäpiiriin. Se sisältää 32-bittisen Arm Cortex M4 -ohjaimen, 512 kilotavua flash-muistia, 64 kilotavua RAM-muistia sekä tarvittavat analogiset ja digitaaliset oheislaitteet.

Alhainen virrankulutus ja edistynyt virranhallinta mahdollistavat paristojen akun käyttöiän jopa useita kuukausia varten. Moduulien volyymitoimitusten on määrä alkaa lähiaikoina.